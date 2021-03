(Ottawa) La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) conseille à ses fidèles de privilégier, si possible, le vaccin Pfizer et Moderna à celui d’AstraZeneca et de Johnson & Johnson, ces derniers ayant été conçus à partir de lignées cellulaires dérivées de l’avortement.

Mélanie Marquis

La Presse

Dans la foulée des approbations récentes, par Santé Canada, des vaccins fabriqués par les pharmaceutiques AstraZeneca et Johnson & Johnson, l’organisation a officiellement décidé de faire sienne cette position déjà adoptée par le Saint-Siège.

« Car contrairement aux vaccins conçus par Pfizer et Moderna, ils utilisent des lignées cellulaires dérivées de l’avortement dans leur développement, leur production et leurs essais cliniques, ce qui a pour effet d’“inciter des catholiques à se demander s’il est moralement acceptable de recevoir des vaccins”, signale la CECC.

Le regroupement en vient à la conclusion que « si l’on a le choix entre différents vaccins, il faut toujours préférer et choisir le vaccin le moins lié à des lignées cellulaires dérivées de l’avortement, lorsque c’est possible », et donc éviter ceux d’AstraZeneca et de Johnson & Johnson.

Dans l’éventualité où l’option n’est pas disponible, ils peuvent cependant « être utilisés en toute bonne conscience en sachant que l’utilisation de ces vaccins ne constitue pas un geste de coopération formelle à l’avortement », indique la CECC dans un avis daté du 9 mars publié sur son site web.

« Ces questions sont importantes, car elles concernent le caractère sacré de la vie humaine et sa dignité intrinsèque », lit-on dans la même note, où l’on prie par ailleurs le gouvernement de « faire en sorte que les vaccins contre la COVID-19 ne créent pas de dilemme éthique pour les Canadiens ».

Des centaines de milliers de doses du vaccin d’AstraZeneca ont commencé à arriver au pays cette semaine. Le calendrier de livraisons de celui de Johnson & Johnson n’a pas encore été établi ; le premier ministre Justin Trudeau a signalé mardi qu’il avait été avisé de problèmes sur le plan de la production.

Inspiré du Vatican

La Congrégation pour la Doctrine de la Foi du Vatican a publié en décembre dernier un avis sur les vaccins contre la COVID-19. On y évoque l’« impératif moral pour l’industrie pharmaceutique, les gouvernements et les organisations internationales » de s’assurer que des vaccins soient « éthiquement acceptables ».

Il y a quelques jours, après que les autorités sanitaires eurent donné leur feu vert au vaccin de Johnson & Johnson, la Conférence des évêques catholiques des États-Unis a déconseillé à leurs ouailles d’y avoir recours.