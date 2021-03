PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Lors de la vaccination, l’accompagnateur d’une personne âgée pourrait se faire vacciner en même temps qu’elle, s’il est âgé de 70 ans et plus et s’il est présent trois jours par semaine ou plus en soutien à son proche. Un seul accompagnateur peut se faire vacciner.