Vaccins

Les catholiques invités à éviter AstraZeneca et Johnson & Johnson

(Ottawa) La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) conseille à ses fidèles de privilégier, si possible, le vaccin Pfizer et Moderna à celui d’AstraZeneca et de Johnson & Johnson, ces derniers ayant été conçus à partir de lignées cellulaires dérivées de l’avortement.