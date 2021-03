Bientôt des visites pour les 65 ans et plus vaccinés ?

(Québec) Le Québec doit recevoir quelque 1,7 million de vaccins contre la COVID-19 d’ici la fin du mois de mars. C’est plus que prévu alors que la province devait en recevoir initialement 1,3 million. La vaccination aux 70 ans et plus sera élargie à l’ensemble de la province. Québec ouvre également la porte à la reprise de certains rassemblements privés.

Fanny Lévesque

La Presse

Québec doit recevoir encore 1,1 million de doses de vaccin contre la COVID-19 d’ici la fin du mois de mars. En ajoutant celles déjà reçues, la province devrait avoir obtenu 1,7 million de doses. « C’est plus qu’on pensait », s’est réjoui le ministre de la Santé, Christian Dubé, mardi. Quelque 200 000 doses seront acheminées au Québec seulement cette semaine (dont 113 000 d’AstraZeneca).

Ce n’est qu’une question de jours avant que la vaccination soit élargie aux 70 ans à travers la province, a aussi indiqué M. Dubé. Pour l’heure, les 75 ans et plus peuvent s’inscrire pour recevoir une première dose de vaccin contre la COVID-19, à l’exception de Montréal et Laval, où les 70 ans et plus peuvent aussi prendre rendez-vous. Maintenant, « on veut faire les 65 ans et plus le plus rapidement possible », a ajouté M. Dubé.

Le ministre Dubé caresse le souhait d’avoir terminé de vacciner les 65 ans et plus à la mi-mai.

Quelque 113 000 doses du vaccin d’AstraZeneca sont aussi arrivées mardi au Québec. De ce nombre, environ 20 000 doses serviront à vacciner des personnes vulnérables à domicile. Le reste sera administré dans les centres de vaccination de masse.

« Notre obsession, c’est que toutes les personnes vulnérables, de 65 ans et plus » soient vaccinées, a lancé le premier ministre François Legault. Il a par ailleurs ouvert la porte à autoriser « des soupers le vendredi » aux personnes de 65 ans et plus lorsqu’elles seront vaccinées.

« Je talonne aussi le Dr Arruda puis son équipe parce que, je me dis, une fois que tous les 65 ans vont être vaccinés, j’espère qu’on va pouvoir commencer à avoir de la visite à la maison. Il semblait me dire oui, avec des réserves, évidemment […] Mais je peux vous dire que la Santé publique travaille très fort », a souligné le premier ministre.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont indiqué mardi que des petits groupes de personnes pourraient se réunir sans masque et sans respect de la distanciation sociale après avoir reçu les deux doses du vaccin. Réagissant à cette information, le Dr Horacio Arruda a affirmé qu’au Québec « ça pourrait être avant qu’on ait reçu deux doses », toujours en respect des consignes sanitaires par contre.

« Il y a moyen de se rencontrer en appliquant d’autres éléments » que ceux avancés par les CDC.

Vers la reprise graduelle du sport

Le gouvernement Legault doit présenter vendredi son plan de déconfinement progressif des activités sportives. Des allégements pourront être permis « si les conditions le permettent », a bien fait valoir M. Legault. « Mais aujourd’hui, la santé publique n’est pas prête à ce qu’on aille plus loin dans les sports », a-t-il ajouté comme pour tempérer les attentes.

M. Legault a précisé que les effets de la semaine de relâche sur la situation épidémiologique de la province seront connus d’ici 10 à 14 jours.

Le ministre Dubé a lancé un nouvel appel aux Québécois afin qu’ils se fassent tester davantage. Le nombre de prélèvements est en baisse constante depuis la fin de 2020. De 35 000 tests par jour, le Québec en réalise présentement 24 800 en moyenne. Reste que la baisse des cas a permis de maintenir le taux de positivité sous la barre des 5 % recommandée par l’Organisation mondiale de la santé.