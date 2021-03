« Aujourd’hui, un an après le premier décès connu d’un Canadien lié à la maladie, nous pleurons la perte tragique de plus de 22 000 parents, frères et sœurs, amis et proches », a déclaré Justin Trudeau dans un communiqué.

(Ottawa) Le gouvernement canadien désigne le 11 mars prochain « Journée nationale de commémoration » pour rendre hommage aux personnes victimes de la pandémie.

La Presse Canadienne

Le premier ministre Justin Trudeau a également annoncé lundi que la journée servira à souligner « les répercussions importantes » subies par tous les Canadiens depuis l’apparition de la maladie à coronavirus (COVID-19).

« Aujourd’hui, un an après le premier décès connu d’un Canadien lié à la maladie, nous pleurons la perte tragique de plus de 22 000 parents, frères et sœurs, amis et proches », a déclaré M. Trudeau dans un communiqué.

Il a souligné que plus de 864 000 Canadiens ont reçu un diagnostic de COVID-19 depuis un an.

« Tous les Canadiens ont consenti des sacrifices et subi des pertes au cours de l’année qui vient de s’écouler », a-t-il également déploré.

M. Trudeau n’a pas manqué, non plus, de saluer l’effort des travailleurs de la santé et autres travailleurs essentiels qui « ont risqué leur vie ».

« Votre gouvernement continuera de faire tout ce qu’il faut, aussi longtemps qu’il le faudra, pour vous soutenir », a promis, une fois de plus, le premier ministre.