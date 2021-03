Québec rapporte samedi 749 nouveaux cas positifs à la COVID-19, une légère baisse par rapport à la veille, alors que 10 morts liées au virus s’ajoutent au bilan. Le nombre de cas confirmés de variants poursuit sa hausse à travers la province.

Mayssa Ferah

La Presse

Parmi les 10 décès rapportés samedi, quatre sont survenus dans la dernière journée. On ajoute que quatre décès sont enregistrés entre le 27 février et le 4 mars et deux décès avant le 27 février. Au Québec, 10 465 personnes contaminées ont succombé à la COVID-19 depuis le début de cette pandémie.

On fait état de 291 924 personnes infectées jusqu’à présent, alors que 274 245 personnes sont rétablies.

Le nombre d’hospitalisations diminue de 16, cumulant à 601. Parmi les patients hospitalisés, 109 se trouvent aux soins intensifs. C’est deux de moins que la veille.

Hausse des cas de variants dans les derniers jours

On rapporte samedi 194 cas confirmés de variants, selon l’Institut national de santé publique (INSPQ). On recensait le même chiffre vendredi au Québec, une augmentation par rapport aux données divulguées depuis quelques jours. Le nombre de cas présomptifs de variants était de 1462 vendredi et de 1576 samedi.

Côté vaccination, 19 865 doses ont été administrées dans la journée de vendredi. Depuis le début de la campagne de vaccination, 532 012 doses ont été administrées dans la province. Au total, 638 445 doses ont été reçues.

On recense 26 109 prélèvements réalisés le 4 mars.