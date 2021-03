Un an de pandémie

Hôpital général juif : d’une relâche à l’autre

Il y a un an, en pleine relâche scolaire, l’Hôpital général juif de Montréal traitait les tout premiers patients atteints de la COVID-19 au Québec. L’établissement, comme le reste du réseau, a ensuite fait face à deux importantes vagues et soigné plus de 1000 cas. Aujourd’hui, la situation y est plutôt maîtrisée. Mais l’inquiétude reliée au congé scolaire et à une possible hausse de cas reste présente. Visite dans l’hôpital où tout a commencé.