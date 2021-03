Le vaccin d’AstraZeneca pas pour les aînés, dit un comité d’experts

(Ottawa) Un comité fédéral d’experts affirme que les provinces ne devraient pas utiliser le vaccin contre la COVID-19 d’AstraZeneca pour les personnes âgées de 65 ans et plus, ouvrant la porte à la possibilité que les populations plus jeunes soient vaccinées beaucoup plus tôt que prévu.