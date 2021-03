D’ici une semaine, on révélera l’emplacement d’une cinquantaine de pharmacies de Montréal où l’on pourra recevoir le vaccin contre la COVID-19.

(Québec) Le gouvernement Legault mettra à l’essai la vaccination contre la COVID-19 en pharmacie dès la semaine du 15 mars. Le vaccin de Moderna, qui est plus facile à transporter et à conserver, sera offert dans une cinquantaine de pharmacies de Montréal.

Fanny Lévesque

La Presse

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, qui fera le point sur la campagne de vaccination au Québec mardi, précisera les détails de l’entente conclue entre Québec et les pharmaciens. Le Dr Horacio Arruda et le directeur de la campagne de vaccination au Québec, Daniel Paré, participent à la conférence de presse, qui se tient à Montréal.

La Presse a pu confirmer les informations d’abord publiées par Radio-Canada voulant que la vaccination soit offerte en pharmacie dès le 15 mars. Le ministre Dubé a demandé de mettre à l’essai l’opération alors que l’on appelle maintenant les personnes de 70 ans et plus à se faire vacciner (Montréal et Laval).

D’ici une semaine, on révélera l’emplacement d’une cinquantaine de pharmacies de Montréal où l’on pourra recevoir le vaccin contre la COVID-19. Dans les semaines qui suivent, la vaccination en pharmacie sera étendue à travers la province.

Le ministre Dubé avait annoncé la conclusion d'une entente entre Québec et les pharmaciens, jeudi dernier. « On a signé une entente de principe avec nos pharmaciens », avait-il indiqué lors d'une conférence de presse. « Je vous avais dit que c’était quelque chose qui restait à finaliser. Maintenant, le [Conseil du] trésor a trouvé la bonne façon d’amener nos pharmaciens à être là. »

En entrevue à La Presse à la fin du mois de janvier, Daniel Paré confiait que les pharmacies pourraient devenir des lieux complémentaires de vaccination lorsque l’approvisionnement sera plus régulier. Avec l’aide des pharmaciens, Québec veut accroître sa capacité vaccinale pour les mois à venir.

Le Québec peut vacciner jusqu’à 250 000 personnes par semaine. Quelque 438 815 doses de vaccin ont été administrées au Québec depuis le début de la campagne de vaccination, en décembre. Le Québec doit recevoir quelque 100 620 doses du vaccin de Pfizer cette semaine, mais aucune de Moderna.

La vaccination dans les résidences privées pour personnes âgées (RPA) est sur le point d’être complétée. L’administration de la deuxième dose du vaccin doit débuter à la mi-mars. Les citoyens sont appelés à se rendre en ligne au Quebec.ca/vaccincovid. Les personnes n’ayant pas accès à l’internet, composez le 1 877 644-4545.