Le couloir bruyant du centre commercial Carré Décarie accueille les Montréalais de 80 ans et plus ayant pris leur rendez-vous au préalable. La plupart sont accompagnés, mais certains sont venus seuls. Ils regardent la file interminable l’air désorienté, déstabilisés par le processus, le bruit, la foule et l’attente.

La campagne de vaccination massive auprès de la population s’entame dans l’ouest de l’île de Montréal, à Côte-Saint-Luc. Un premier jour de rodage, alors que le délai d’attente peut aller jusqu’à deux heures lundi matin, provoquant impatience et fébrilité chez ceux qui attendaient en file lundi matin.

Installé sur une chaise trouvée au coin d’un hall, Abe Kaufman, 97 ans, attend avec sa fille. Il est arrivé une vingtaine de minutes avant son rendez-vous, explique-t-il avec un grand sourire, impatient d’être vacciné.

Son rendez-vous sera fort probablement reporté d’au moins une heure, réalise-t-il sur place. « Au moins, j’aurais le vaccin ! Mais bon, je commence déjà à avoir mal aux genoux… Je suis venu un peu à l’avance parce que je ne veux pas manquer mon rendez-vous et qu’on m’oublie. »

« On demande aux gens de se présenter seulement dix minutes avant leur rendez-vous. Sinon, on crée de l’achalandage inutile. Ça ne sert à rien d’attendre en file », explique Francine Dupuis, présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Les gens doivent s’inscrire, répète-t-elle, sans quoi la réception de leur dose n’aura pas lieu.

Le Carré Décarie, un centre commercial situé sur le boulevard éponyme, est le plus gros site de vaccination sur le territoire du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal pour le moment. On prévoit l’ouverture de deux autres sites à la mi-mars.

Cette première journée n’est « pas tout à fait au point », admet Mme Dupuis, citant « quelques accrocs sur le plan informatique. »

Mais ceux qui arrivent l’air grognon, surpris d’attendre aussi longtemps, repartent avec le sourire.

Harry Bakowitz, est soulagé d’obtenir sa première dose. « Enfin un premier pas vers une vie normale », dit-il les yeux humides et plein d’espoir. L’homme de 85 ans avait rendez-vous à 9 h 30, mais a patienté jusqu’à 11 h 30 avant de recevoir l’injection.

Maria Santos a attendu plus d’une heure avec ses parents Albino, 91 ans, et Natercia, qui vient de fêter ses 87 ans. « C’était dur pour eux d’attendre, ils se fatiguent très vite. Mais il faut s’y faire, il y a pire que ça dans la vie. Certaines personnes devenaient agressives dans la file. Eux, ils sont contents, c’est leur première sortie depuis mars dernier », confie-t-elle.

Essoufflée, Linda Holtzman s’est engouffrée dans le centre commercial bondé en cherchant sa tante de 90 ans. Difficile de trouver une place de stationnement près du centre. « Je cherchais, puis je l’ai déposée pour ne pas qu’elle manque son rendez-vous. Je pense qu’elle s’est trompée de file, car je ne la vois pas dans celle réservée à sa plage horaire. »

Elle demande de l’aide à Vincent De Angelis, agent sociocommunautaire au SPVM. Le policier est l’un des quatre agents chargés de s’assurer de la distanciation et la sécurité des lieux. À l’extérieur et à l’intérieur, ils aident parfois les personnes plus âgées à descendre les escaliers et à s’orienter.

« On a été appelé pour s’assurer que tout va bien, on comprend le stress des gens. Il y a beaucoup de monde, mais jusqu’à maintenant, tout va bien. Juste d’avoir une présence et de nous voir en uniforme, ça rassure les gens », explique l’agent De Angelis.

Francine Dupuis estime le nombre de vaccinateurs suffisant « pour l’instant », mais le manque d’effectifs pourrait devenir un problème quand tous les centres fonctionneront à pleine capacité.

Au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, on recherche activement une centaine de personnes pour s’occuper du roulement, dit-elle aux journalistes. « C’est très complexe, c’est beaucoup de logistique. Il faut les former ces gens, il faut leur montrer le système informatique ; il faut qu’ils s’approprient ça », précise-t-elle.