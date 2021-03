La vaccination élargie aux 70 ans et plus

(Québec) La vaccination de masse se poursuit au Québec alors que les personnes de 70 ans et plus de Montréal et Laval pourront prendre un rendez-vous pour obtenir un vaccin contre la COVID-19, dès lundi.

Fanny Lévesque

La Presse

Le directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19, Daniel Paré, l’a confirmé au micro de Paul Arcand lundi matin.

« Pour les gens de l’île de Montréal et de Laval, on va ouvrir des nouvelles plages de rendez-vous et on diminue aussi l’âge. Le prochain groupe descend aux 70 ans [et plus]. Dans le courant de la journée, on va mousser ça », a-t-il indiqué sur les ondes du 98,5 FM, affirmant que les détails seront communiqués lundi.

La campagne de vaccination massive a débuté jeudi dernier au Québec. L’opération visait d’abord uniquement les personnes de 85 ans et plus. Après une seule journée de prise de rendez-vous, les personnes de 80 ans et plus ont été invitées vendredi à se faire vacciner.

Quelque 432 255 doses de vaccin ont été administrées au Québec depuis le début de la campagne de vaccination, en décembre.

La vaccination dans les résidences privées pour personnes âgées (RPA) est sur le point d’être complétée alors que 115 000 personnes ont reçu une première dose du vaccin. C’est plus que la cible initiale de 75 % fixée par Québec (102 000). L’administration de la deuxième dose du vaccin doit débuter à la mi-mars.

Les citoyens sont appelés à se rendre en ligne au Quebec.ca/vaccincovid. Les personnes n’ayant pas accès à l'internet, composez le 1 877 644-4545.