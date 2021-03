Un an de pandémie

Montréal-Nord peinera à s’en remettre

La COVID-19 a frappé fort dans l’arrondissement de Montréal-Nord, le quartier le plus touché de tout le Québec. Si la communauté s’est rapidement mobilisée, en mars dernier, élus et responsables se désolent, un an plus tard, que leur quartier n’ait pas été mieux protégé par le gouvernement et craignent qu’il ne soit oublié lors du retour à la « vie normale ». Car ici, peut-être plus que partout ailleurs, les effets de la pandémie risquent de se faire sentir à long terme.