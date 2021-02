Le premier ministre François Legault a visité le centre de vaccination du Stade olympique en compagnie du ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé et du directeur national de la santé publique Horacio Arruda, le 23 février.

Le premier ministre François Legault a de nouveau demandé samedi aux Québécois d’« éviter les rassemblements privés » pendant la semaine de relâche, alors que la campagne de vaccination de masse doit être lancée dans plusieurs secteurs ce lundi.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« On a encore quelques semaines critiques devant nous, surtout à cause de la semaine de relâche et des nouveaux variants, en particulier le B117 [variant britannique]. J’espère que les Québécois vont éviter les rassemblements privés, le temps qu’on vaccine le plus de monde possible », a écrit le chef de la CAQ, dans un message publié sur sa page Facebook, une habitude qu’il a prise depuis quelques semaines déjà.

Plus tôt samedi, La Presse publiait une longue entrevue avec le premier ministre, un an jour pour jour après que le Québec ait rapporté son premier cas de COVID-19, le 27 février 2020. L'homme de 63 ans a notamment avoué qu'il avait été surpris par la grosseur de la crise. « En février, je ne pensais pas, et je n’avais pas l’information, que ça allait avoir cette ampleur-là », a-t-il soutenu.

Avancer « rapidement » côté vaccin

Par ailleurs, on apprenait vendredi que les citoyens de Montréal âgés de 80 ans et plus pourront maintenant prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Mais François Legault dit voir l’avenir rapproché de manière plus positive. « Ça fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi optimiste. […]. Vacciner, c’est justement gagner contre la pandémie. Gagner la bataille de notre vie », a-t-il insisté.

Si dans le reste du Québec, ce sont pour le moment les personnes de 85 ans et plus qui ont accès à la vaccination, le premier ministre promet que son gouvernement « va rapidement vacciner les 70 ans et plus, puis toute la population adulte ». D’ici deux semaines, les autorités espèrent avoir terminé la vaccination chez les 85 ans et plus. L’opération s’étendra ensuite aux groupes d’âge sur une base décroissante. Mais dans l’intervalle, les accompagnateurs de 70 ans et plus pourront être vaccinés en même temps.

On a vacciné dans tous les CHSLD, où il n’y a presque plus de décès et de personnes gravement malades de la COVID-19. C’est super encourageant. François Legault, premier ministre du Québec

M. Legault affirme que dans les deux dernières semaines, des vaccins ont aussi été administrés « dans presque toutes les résidences pour personnes âgées », précisant qu’il faudra attendre environ trois semaines avant que le vaccin ne fasse « pleinement effet ». « On devrait là aussi voir des résultats très positifs vers la mi-mars », a-t-il illustré. Jusqu’ici, 100 000 personnes ont reçu la première dose dans ces résidences, a confirmé vendredi la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais.

Dans le réseau, 200 000 travailleurs de la santé ont été vaccinés contre la COVID-19, ce qui fait en sorte que « la pression est moins forte sur eux et sur le système », croit François Legault. Jeudi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé que la province devrait recevoir 700 000 doses de vaccin d’ici la fin mars, à raison de 175 000 par semaine. On attend notamment 400 000 doses du vaccin de Pfizer et 300 000 de celui de Moderna « On va avancer rapidement », a insisté le premier ministre à ce sujet.