(Ottawa) Santé Canada a approuvé l’utilisation des vaccins d'AstraZeneca, portant ainsi à quatre le nombre de vaccins contre la COVID-19 qui peuvent être utilisés pour immuniser la population canadienne jusqu’ici.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Mélanie Marquis

La Presse

L'approbation réglementaire concerne deux vaccins, soit celui d’AstraZeneca, mis au point en partenariat avec l’Université d’Oxford, ainsi que la version du vaccin d’AstraZeneca conçue par le Serum Institute of India, a précisé Santé Canada par voie de communiqué, vendredi.

« Après des examens approfondis et indépendants des données probantes » on a conclu « que ces vaccins satisfont aux exigences rigoureuses du Canada en matière d’innocuité, d’efficacité et de qualité », a-t-il été indiqué dans la même déclaration.

Il s’agit des premiers vaccins à base de vecteurs viraux contre la COVID-19 à être homologués au Canada. Leur utilisation est autorisée pour les personnes de plus de 18 ans. Ils seront plus faciles à distribuer au pays, puisqu'ils peuvent être conservés à une température variant de 2 à 8 °C pendant au moins six mois.

Le Canada a signé un contrat pour la livraison de 20 millions de doses du vaccin développé avec l'Université d'Oxford. Le patron du Serum Institute of India a par ailleurs écrit récemment qu'il était plus que disposé à envoyer rapidement des doses au Canada.

Les vaccins d'AstraZeneca, à deux doses, s'ajoutent à ceux déjà de Pfizer-BioNTech et Moderna sur la liste des vaccins autorisés au Canada.

Le premier ministre Justin Trudeau, la ministre de la Santé Patty Hajdu et la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand, doivent donner plus de détails au sujet des livraisons de ce vaccin durant une conférence de presse vendredi midi.

La campagne nationale de vaccination va donc s’accélérer au cours des prochaines semaines avec l’arrivée de ce troisième vaccin.

Jeudi, le gouvernement Trudeau a confirmé que les livraisons seront de plus en plus volumineuses entre avril et juin.

Responsable de la logistique de la distribution du vaccin à l'Agence de santé publique du Canada, le major général Dany Fortin a indiqué en conférence de presse que Pfizer-BioNTech livrera 769 000 doses de son vaccin par semaine durant les deux premières semaines d’avril.

Il n’a pas été en mesure de fournir des précisions en ce qui a trait à Moderna pour la même période, mais là aussi, le rythme va s’accélérer.

Depuis le mois de décembre dernier, le Canada a reçu 2,5 millions de doses des deux vaccins, dont 1,5 million ont été administrées. En tout, 2,9 % des Canadiens ont reçu au moins une dose, et 1,1 % ont reçu deux injections, a indiqué l'administrateur en chef adjoint de la santé publique, le Dr. Howard Njoo.

Au Québec, 387 076 doses ont été administrées jusqu'à présent. C'est donc 4,4 % de la population qui a reçu une première dose. Personne n'en a reçu une seconde; les injections des deuxièmes doses doivent débuter à la mi-mars.

Santé Canada évalue d’ailleurs deux autres vaccins, celui produit par Johnson & Johnson et celui de Novavax.