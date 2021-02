Jeunes sportifs

« On a besoin d’air »

Entraîneurs, athlètes, parents et responsables de fédérations sportives estiment que les jeunes ont suffisamment payé depuis un an. Ils réclament du gouvernement que ce soit enfin leur tour d’avoir droit à un peu plus de liberté, une fois la semaine de relâche passée. Une manifestation, dont Isaac Pépin, footballeur de 16 ans de Québec, est à l’origine, doit avoir lieu le 7 mars devant l’hôtel du Parlement. « On veut que M. Legault comprenne qu’on a besoin d’air. »