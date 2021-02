Selon les chiffres fournis par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), un total de 391 680 tests rapides de BD Veritor et d’ID Now expirent en avril 2021. En date du 24 février, seulement 80 220, soit environ 20 % de ces tests, avaient été distribués.

(Ottawa) Québec dispose toujours de milliers de tests rapides envoyés par le gouvernement fédéral qui seront bientôt expirés.

Catherine Lévesque

La Presse Canadienne

Selon les chiffres fournis par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), un total de 391 680 tests rapides de BD Veritor et d’ID Now expirent en avril 2021. En date du 24 février, seulement 80 220, soit environ 20 % de ces tests, avaient été distribués.

Le MSSS indique que ces tests sont acheminés dans les CISSS et CIUSSS un peu partout au Québec et ceux-ci en font la répartition entre les écoles et les entreprises.

Le gouvernement fédéral a distribué les premiers tests rapides aux provinces en octobre dernier.

Ceux d’ID Now et de BD Veritor ont une durée de vie limitée de six mois ; les dates de péremption se situent entre avril et juillet 2021. Les tests rapides de Panbio, plus nombreux, ont des dates de péremption variant entre octobre 2021 et avril 2022.

Dans les derniers mois, le gouvernement fédéral a exprimé sa frustration de voir les tests rapides réclamés par les provinces accumuler de la poussière.

Dans une déclaration, une porte-parole du MSSS dit que le gouvernement du Québec a voulu prendre « toutes les précautions nécessaires afin de s’assurer que les tests rapides puissent mieux cibler les populations et les milieux au sein desquels l’utilisation serait optimale ».

Elle a rappelé qu’il est maintenant possible pour les entreprises d’avoir accès à ces tests rapides lorsqu’ils en font la demande sur le site du gouvernement du Québec.