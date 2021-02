Coup d’envoi pour la campagne de vaccination de masse. À Laval, les premières doses de vaccin contre la COVID-19 ont commencé à être administrées aux usagers de 85 ans et plus, vers midi. Première à entamer l'opération, la Santé publique régionale s’attend à recevoir un achalandage important au cours des prochains jours.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« On est l’une des régions qui a reçu le plus de doses, étant donné que notre niveau de contagion est l’un des plus élevés au Québec. C’est ce qui nous a permis de pouvoir commencer dès aujourd’hui », explique la directrice de la vaccination de Laval, Isabelle Parent. Jeudi, la région a enregistré 113 nouveaux cas.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Isabelle Parent, directrice de la vaccination de Laval

Le CISSS prévoit de vacciner 322 personnes jeudi, puis 622 vendredi, samedi et dimanche. Dès lundi, on anticipe d’inoculer jusqu’à 800 personnes par jour, et ce jusqu’à la fin de la campagne. « Ce matin, on a eu des gens qui se sont présentés sans rendez-vous. Ça fait mal au cœur de les retourner, mais on ne peut pas les accepter. Le nombre de doses est calculé en fonction du nombre de rendez-vous. Et comme le vaccin est fragile, on ne peut pas se permettre de décongeler des doses », soutient Mme Parent.

Celle-ci assure que les personnes âgées plus « isolées » ou « vulnérables » ont été contactées, via une liste des usagers connus en soutien à domicile. « On a aussi un système en place pour le transport, avec les organismes communautaires », dit Mme Parent, ajoutant que le principal défi reste la pénurie de personnel. « On arrive, avec des bouts de chandelle, à combler nos quarts de travail. Mais on veut recruter le plus possible pour fonctionner à plein régime », insiste-t-elle.

« Je vais vers l'avant »

Gisèle Fortaich a été la première à recevoir une dose du vaccin contre la COVID-19, au Quartier Laval. « Je me sens très bien. C’était important pour moi, parce que j’ai eu la COVID-19, et j’avais hâte d’avoir le vaccin. Ça a très bien été », a commenté la femme de 85 ans, peu après avoir reçu la première dose.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Gisèle Fortaich a été la première à recevoir une dose du vaccin contre la COVID-19, au Quartier Laval.

Mme Fortaich dit se compter « chanceuse » d’être encore en santé, malgré tout. Elle avoue d’ailleurs être « restée longtemps à l’hôpital » lorsqu’elle a contracté la maladie, mais envisage de plus beaux jours, avec l’arrivée de la vaccination populationnelle. « Je vois l’avenir pour le meilleur. Je l’ai passé, je me dis que c’est fait. Et là je vais vers l’avant », a-t-elle lâché avec le sourire.

À l’extérieur, Fernand Beaupré, 88 ans, patientait avec plusieurs autres dans la file d’attente pour recevoir son vaccin, lorsque La Presse l’a rencontré. « Ce sont mes enfants qui ont appelé et qui ont eu un rendez-vous pour moi, raconte-t-il. Ça protège tout le monde. Tout le monde doit se faire vacciner. »

Roder le système, déjà des imperfections

Pour le directeur de santé publique de Laval, le Dr Jean-Pierre Trépanier, il faudra forcément s’adapter au fil des prochains jours. « On doit roder le système, s’assurer que tout fonctionne bien. Dans tout système qui commence, il peut y avoir des éléments auxquels on n’avait pas pensé. Il faut être capable de s’adapter rapidement », avoue-t-il.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Dr Jean-Pierre Trépanier, directeur régional de la santé publique de Laval

Sur les réseaux sociaux, des usagers ont d'ailleurs fait part jeudi des difficultés à inscrire un accompagnateur sur le portail Clic Santé, cette option ne se retrouvant nulle part. « Nous travaillons actuellement à régler ce problème », a répondu la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, à ce sujet. L'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, a aussi signalé un « problème informatique pour prendre rendez-vous », mais a ensuite remercié le gouvernement pour avoir « réglé la situation en moins de deux ».

M. Trépanier, lui, précise que ses équipes seront « tributaires » de l’approvisionnement en doses. « On veut que ça continue à arriver de façon régulière pour qu’on soit capables de maintenir la cadence », dit-il. Alors qu’aux États-Unis, des vaccins ont déjà commencé à être administrés en pharmacies, le Québec devra éventuellement « diversifier la façon dont sont administrées les doses », prévient le Dr Trépanier. « Je sais que c’est en réflexion. Ce type de milieu-là, donc les pharmacies et les grandes entreprises notamment, pourrait être appelé à contribuer », avance-t-il.

Pour ce qui est de vacciner à domicile, il va falloir attendre un vaccin dont la fiole a seulement une dose, parce qu'actuellement, les fioles ont six doses. Avec une personne qui habite seule, on serait mal pris. Et on n’a pas encore l'autorisation du fabricant de transporter le vaccin. Isabelle Parent, directrice de la vaccination à Laval

Trois sites dédiés ont été mis sur pied dans le secteur, dont le principal est situé au Quartier Laval, sur le boulevard le Corbusier. Un autre se trouve au SmartCentres, boulevard Robert-Bourassa, puis un dernier au Méga Centre Notre-Dame, sur l’autoroute Chomedey.

Objectif deux semaines

La prise de rendez-vous est pour le moment ouverte aux personnes âgées de 85 ans et plus, soit celles nées en 1936 ou avant. Les proches aidants de 70 ans et plus qui accompagnent ces usagers pourront en théorie être vaccinés en même temps. D’ici un maximum de deux semaines, le gouvernement espère avoir terminé la vaccination dans ce groupe d’âge. L’opération s’étendra ensuite aux groupes d’âge sur une base décroissante, soit les 80 ans et plus, les 70 ans et plus, les 60 ans et plus et, enfin, la population en général.

Une fois la première dose administrée, une date sera également offerte aux Québécois inscrits pour la deuxième dose, probablement dans la période de 90 jours recommandée. Sur Twitter, jeudi matin, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a réitéré qu’afin « d’éviter un achalandage au téléphone destiné à la prise de rendez-vous », les citoyens sont invités à réserver sur le web « si possible ».

Québec prévoit recevoir 100 000 doses par semaine, ce qui permettra non seulement d’élargir cet effort à la population en général, mais aussi de commencer à planifier les deuxièmes doses à ceux qui ont déjà reçu un premier vaccin. Jusqu’ici, tous les résidents des CHSLD ont été vaccinés, ainsi qu’environ la moitié des résidences pour personnes âgées et quelque 200 000 travailleurs du réseau de la santé.

-Avec La Presse Canadienne