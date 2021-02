Le bilan de la COVID-19 demeure stable au Québec, alors que la province rapporte mercredi 858 nouveaux cas ainsi que 15 décès supplémentaires. Dans le réseau de la santé, le nombre d’hospitalisations poursuit sa descente.

Marie-Eve Morasse

La Presse

Ces nouvelles données portent à 285 330 le nombre de personnes qui ont été infectées par le virus depuis le début de la crise sanitaire. De ce nombre, 266 879 Québécois sont maintenant rétablis, selon les chiffres du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Il y a maintenant 633 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, soit une diminution de 22 par rapport à la veille. De ce nombre, 122 patients sont aux soins intensifs, une diminution de huit. Au total, 10 361 personnes ont succombé au virus.

Avec 384 nouveaux cas confirmés de COVID-19, c'est dans la région de Montréal que l'on retrouve le plus grand nombre de cas. Laval (113 nouveaux cas) et la Montérégie (111 nouveaux cas) suivent.

Les prélèvements sont eux aussi en légère baisse. Mardi, 32 071 tests ont été réalisés dans la province.

Il y a eu mercredi 8300 doses de vaccin administrées pour un total de 387 076. Jusqu'ici, le Québec a reçu 509 325 doses au total. Rappelons que depuis jeudi matin, les personnes de 85 ans et plus sont appelées à prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

Une personne qui accompagne un citoyen de 85 ans et plus pourra aussi se faire vacciner, si elle est âgée de 70 ans et plus et qu’elle est présente trois jours par semaine ou plus en soutien à son proche.