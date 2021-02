Dès jeudi, les personnes de 85 ans et plus, soit celles nées en 1936 ou avant, pourront prendre rendez-vous afin de se faire vacciner contre la COVID-19.

(Québec) Québec donne le coup d’envoi à la campagne de vaccination massive contre la COVID-19. Mais avant de se présenter à la clinique de vaccination, les Québécois qui font partie de la clientèle appelée doivent prendre un rendez-vous sur le site Clic Santé. Comment faire ? Entrevue avec le directeur général, Stéphane Lajoie.

Fanny Lévesque

La Presse

Où se rendre pour prendre un rendez-vous ?

Il faut se rendre sur la page internet Quebec.ca/vaccinCOVID et cliquer sur le bouton « Prise de rendez-vous pour se faire vacciner ». À partir de jeudi, vous serez alors redirigé vers le portail Clic Santé. Il s’agit d’un site bien connu utilisé notamment par les établissements de santé pour la vaccination contre la grippe saisonnière. « Il y plus de la moitié des Québécois qui ont déjà pris un rendez-vous sur Clic Santé, alors on pense que la pente ne sera pas si grande pour la campagne de vaccination contre la COVID-19 », souligne M. Lajoie. Une fois sur le site de Clic Santé, vous devrez sélectionner le service « vaccin COVID-19 », puis entrer votre code postal.

Peut-on choisir où et quand se faire vacciner ?

Oui, une fois votre code postal indiqué, on vous proposera les cliniques de vaccination près de votre adresse. « Vous allez choisir vous-même le point de service où vous voulez recevoir votre vaccin. Une fois que c’est fait, c’est vraiment comme si vous entrez dans la centrale de rendez-vous virtuelle de ce point de service », illustre M. Lajoie. Commencera alors « un télétriage », c’est-à-dire qu’il vous faudra répondre à une série de questions sur votre état de santé, notamment à savoir si vous avez des symptômes liés à la COVID-19. Vous devez avoir votre carte d’assurance maladie en main. On vous demandera évidemment votre âge. Si vous n’êtes pas dans le groupe qui reçoit actuellement le vaccin, vous ne pourrez terminer votre inscription. Enfin, vous pourrez choisir une plage horaire qui vous convient selon les disponibilités. Un « coupon de vaccination » vous sera transmis. Vous avez besoin d’une adresse de courriel valide. À noter que lors de votre visite en personne, une infirmière revalidera les informations saisies lors de la prise de rendez-vous virtuelle.

Peut-on prendre rendez-vous en couple ?

Non, une personne à la fois doit procéder à la réservation de son rendez-vous. « Il faut que chaque personne fasse l’opération parce qu’il y a une question de triage, mais on s’est organisé pour être le plus facilitant possible et qu’on puisse tout de suite recommencer l’opération après une prise de rendez-vous », indique M. Lajoie. Il estime que la prise de rendez-vous en ligne dure environ cinq minutes. Il n’y a pas non plus de salle d’attente virtuelle comme lors d’achat de billets de concert, par exemple.

Qu’en est-il de la deuxième dose du vaccin ?

Ce n’est pas lors de la prise de rendez-vous sur Clic Santé que l’on vous confirmera la date pour l’injection de la deuxième dose, mais plutôt lorsque vous serez vacciné à la clinique de vaccination, a confirmé mardi le ministre de la Santé, Christian Dubé, en conférence de presse.

Le site peut-il soutenir un volume d’achalandage suffisant ?

Oui, affirme M. Lajoie. « On peut s’appuyer sur une expérience qui est différente, mais quand même de masse avec la campagne de la grippe saisonnière, et la dernière a été particulièrement achalandée », soutient le directeur général du Groupe Clic Santé. Québec peut vacciner jusqu’à 250 000 personnes par semaine pendant la vaccination contre l’influenza. « On a pris les chiffres [de la dernière campagne] et on les a multipliés par cinq et par dix. On a des limites largement supérieures aux besoins », assure-t-il. Par ailleurs, dans le cas de la vaccination contre la COVID-19, la prise de rendez-vous sera déployée par groupes d’âge, ce qui limite le volume. Le site Clic Santé, qui a été créé à Alma, a été lancé en 2009 de la foulée de la grippe H1N1.

Il est toujours possible de prendre un rendez-vous par téléphone en composant le 1 877 644-4545.