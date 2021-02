Vaccination au Québec

Prêt pour le décollage

Les doses de vaccins sont de plus en plus nombreuses à arriver au Canada. Le Québec pourra entamer dès la semaine prochaine sa campagne de vaccination de masse en commençant par les personnes de 80 ans et plus. Dans le Grand Montréal, plus touché par la pandémie, on invitera aussi les personnes de 70 ans et plus à se faire vacciner, a appris La Presse.