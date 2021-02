(Ottawa) Les premiers voyageurs soumis aux nouvelles règles de quarantaine et qui ont atterri à Montréal lundi matin relatent une fin de séjour à l’étranger fort compliquée.

Julien Arsenault et Lina Dib

La Presse Canadienne

C’est que dorénavant, chaque voyageur qui arrive par avion au Canada doit avoir réservé trois jours à l’hôtel où il attendra un résultat de test de dépistage de la COVID-19, et le système de réservation par téléphone connaît des cafouillages depuis vendredi.

« Les voyageurs qui se présentent à l’aéroport sans avoir réservé une chambre d’hôtel seront dirigés vers un fonctionnaire pour assurer un suivi », écrivait lundi un porte-parole de l’Agence de la santé publique du Canada. Il ne précisait cependant pas la nature de ce suivi.

Un Canadien, à Dubaï, qui se débattait avec le système de réservation d’hôtel a contacté l’ambassade canadienne qui lui a servi un avertissement : rentrer sans réservation pourrait lui coûter une pénalité de 3000 $.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE On demande à un voyageur d'enfiler des gants avant de monter à bord de la navette qui le mènera à son hôtel.

Parmi la vingtaine de voyageurs arrivés à Montréal via Bruxelles lundi, ceux interrogés par les journalistes ont relaté leurs difficultés à obtenir la réservation d’hôtel obligatoire.

« Trois jours à pouvoir avoir quelqu’un au bout du fil. Trois heures d’attente et puis des fois, la ligne arrête seule. C’est la troisième journée que [ma sœur] a pu avoir quelqu’un », raconte Loveline Akonbeng qui comptait sur sa sœur au Canada alors qu’elle était au Cameroun.

« J’étais paniquée même, comme mon séjour tirait à sa fin », confie Mme Akonbeng.

« J’en suis à mon quatrième jour, avec plus de 13 heures d’attente accumulée, et la ligne qui coupe au bout de trois heures », se plaignait Jessica El-Khoury Dagher sur une page Facebook, lundi matin.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Parmi la vingtaine de voyageurs arrivés à Montréal via Bruxelles lundi, ceux interrogés par les journalistes ont relaté leurs difficultés à obtenir la réservation d’hôtel obligatoire.

La résidante de Montréal tentait de faire une réservation pour le retour de son conjoint de Dubaï le 5 mars, à temps pour la naissance de leur deuxième enfant. C’est lui qui, de là-bas où il travaille, a finalement réussi à obtenir la ligne.

Vendredi, les autorités fédérales assuraient que les problèmes seraient rapidement réglés.

Chez American Express Global Business Travel, la compagnie qui doit gérer le système de réservation, on disait, vendredi soir, recevoir un très grand volume d’appels, 22 000 en 18 heures. La compagnie assurait qu’elle faisait des efforts, avec l’Agence de la santé publique du Canada, pour réduire les temps d’attente.

À Ottawa, l’opposition s’en est prise au gouvernement.

« Si le gouvernement fédéral avait abordé la question en amont, plus tôt, beaucoup plus tôt, clairement, beaucoup plus clairement, on n’en serait pas aujourd’hui à tenter de diagnostiquer ce qui est un embouteillage grave à partir d’une structure qui n’a été annoncée et déployée que trop tardivement », a dit le chef bloquiste Yves-François Blanchet.

M. Blanchet, qui a fait ce commentaire lors d’un point de presse lundi matin, appuie toutefois la règle de séjour obligatoire à l’hôtel.

« Ce n’est pas parce que c’est mal fait que ce n’est pas une bonne idée. Ce n’est pas parce que c’est fait tout croche ou trop tard que ce n’est pas une bonne idée. Ça aurait dû être appliqué plus tôt, ça aurait dû être appliqué mieux », a-t-il martelé.