L’école Fontainebleau de Blainville ferme temporairement ses portes, après qu’un possible cas de variant a été détecté dans l’établissement.

Alice Girard-Bossé

La Presse

Samedi en fin de journée, le Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) a indiqué à la Direction de santé publique que l’infection présente chez deux personnes qui fréquentent l’école pourrait avoir été causée par un nouveau variant préoccupant. Les résultats définitifs sont toutefois en attente de confirmation par le laboratoire.

Les symptômes sont comparables aux formes habituelles de la maladie, mais l’infection pourrait se transmettre plus facilement d’une personne à l’autre.

« En date de ce jour, l’étendue de l’éclosion demeure limitée aux groupes et personnes ayant eu des contacts étroits et prolongés avec des personnes atteintes de la COVID-19 et qui ont été retirés de l’école à des fins d’isolement préventif », indique la direction de l’établissement dans une lettre adressée aux parents d’élèves dimanche.

Tous les élèves ayant fréquenté l’école sont priés de passer rapidement un test de dépistage.