Un variant circule à l’école de l’Équinoxe à Laval a avisé la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval dimanche. Des personnes ont pu être exposées les 15 et 17 février 2021.

Alice Girard-Bossé

La Presse

« Les enfants et les employés identifiés par la direction de santé publique comme étant des contacts étroits doivent demeurer en isolement à la maison, même en absence de symptômes, jusqu’au 3 mars 2021 inclusivement, et ce, même si leur résultat au test de dépistage est négatif », indique la direction de l’établissement dans une lettre adressée aux parents des élèves ayant eu un contact étroit avec une personne infectée.

Les personnes identifiées doivent effectuer un test de dépistage le plus rapidement possible et effectuer un 2e test de dépistage au jour 12, soit le 1er mars 2021.

Un suivi de la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval sera également réalisé dans les 14 prochains jours.

L’école secondaire Saint-Maxime à Laval a aussi annoncé dimanche qu’elle fermait plusieurs groupes jusqu’au 7 mars. La présence de variants de la COVID-19 est soupçonnée.