Une éclosion de COVID-19 parmi les élèves et des membres du personnel de l’école primaire Monseigneur-Gilles-Gervais, à Saint-Bruno, force l’établissement à fermer ses portes afin de procéder à un dépistage massif.

Léa Carrier

La Presse

Dans un courriel adressé samedi aux parents, la direction indique « qu’après de multiples discussions avec la Santé publique, il a été décidé ce matin que nous allions avoir un dépistage massif pour tous les élèves et le personnel de l’école. Cette façon de faire vise à arrêter la multiplication des cas et assurer la sécurité de tous les élèves et du personnel. »

L’école sera fermée lundi et mardi afin de mettre les lieux à la disposition de la santé publique. La direction n’a pas été en mesure de mettre en place un service de garde d’urgence.

Après le dépistage, et selon les résultats qui seront obtenus, « une décision sera prise à savoir si l’école ouvre ses portes mercredi ou si tous les élèves basculent en enseignement à distance. » Quatre groupes sont déjà en enseignement à distance et plusieurs élèves sont en quarantaine préventive en raison du transport scolaire.

« Quoi qu’il arrive, le personnel se prépare, selon la décision qui sera prise, pour offrir dès mercredi, le retour aux apprentissages », conclut le courriel.

Avec la collaboration de Daniel Renaud