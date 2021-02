(Ottawa) Une troisième vague plus violente que les deux précédentes guette le Canada si les provinces délaissent trop rapidement les mesures de confinement en vigueur, a averti vendredi l’Agence de santé publique du Canada.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Des variants du nouveau coronavirus sont apparus dans toutes les provinces et une contamination communautaire a été signalée dans au moins cinq d’entre elles.

Une nouvelle explosion des cas est donc à prévoir au cours des prochaines semaines si les autorités procèdent à un relâchement trop rapide des mesures de confinement, a indiqué l’administratrice en chef de l’Agence de santé publique, la Dre Theresa Tam, notant que les nouveaux variants sont 50 % plus transmissibles.

Alors que l’on voit le nombre de cas diminuer au pays depuis quelques semaines, la Dre Tam a invité les gouvernements à la plus grande prudence

« Le nombre de cas quotidiens a diminué de façon régulière durant les dernières semaines, mais avec une moyenne nationale actuelle d’environ 2900 nouveaux cas déclarés chaque jour, le nombre de cas est encore 60 % plus élevé que lors de la première vague. Avec l’émergence et la propagation des nouveaux variants préoccupants, nous savons que si nous ne maintenons pas des mesures de santé publique, nous pourrions ne pas être en mesure d’éviter une nouvelle accélération de l’épidémie au Canada », a indiqué l’administratrice en chef.

Le nombre de cas quotidien pourrait facilement dépasser les 8500 cas par jour durant le pire de la deuxième vague, a dit la Dre Tam. Selon les nouvelles modélisations, la troisième vague pourrait même atteindre les 20 000 cas quotidiens. Et cela aurait pour effet de mettre à rude épreuve le système de santé à travers le pays, et entraînerait une nouvelle augmentation des décès liés à la COVID-19.

« Nous sommes à un point critique de la pandémie. Nos efforts ont commencé à faire pencher la balance en notre faveur alors que l’activité globale de la maladie est en déclin et que les premières campagnes de vaccination sont en cours. En même temps, les variants préoccupants sont apparus et se répandent dans tout le pays et menacent nos progrès », a déclaré la Dre Tam.

Certaines provinces, comme le Québec, ont entrepris de relâcher les mesures de confinement. Mais plusieurs experts affirment qu’il est trop tôt pour le faire alors que la campagne de vaccination au pays commence à peine.