Le bilan de la COVID-19 demeure stable au Québec, alors que la province rapporte vendredi 800 nouveaux cas et 14 décès supplémentaires. Dans le réseau de la santé, le nombre d’hospitalisations poursuit sa descente, alors que la campagne de vaccination reprend du galon.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Ces nouvelles données portent à 280 687 le nombre de personnes qui ont été infectées par la maladie depuis le début de la crise sanitaire. De ce nombre, 261 429 Québécois sont maintenant rétablis, selon les chiffres du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Au total, 10 278 personnes ont jusqu’ici perdu la vie des suites de complications liées au virus. Des 14 décès rapportés vendredi, huit sont survenus dans la région de Montréal, deux dans la Capitale-Nationale, trois en Montérégie et un dans Lanaudière. À elle seule, la métropole recense 353 infections, suivie par la Montérégie (106), Lanaudière (74), Laval (73) et les Laurentides (71).

La moyenne des décès calculée sur une semaine est de 15 par jour actuellement. Par ailleurs, les 800 cas signalés portent à 837 la moyenne quotidienne calculée sur une semaine. Fait à noter : c’est le troisième jour consécutif où le bilan de la pandémie est un chiffre rond. On avait en effet recensé 800 cas mercredi, puis 900 jeudi à la grandeur de la province. Le MSSS assure toutefois que ces chiffres n'ont pas été arrondis.

Côté hospitalisations, la tendance à la baisse continue de s’observer dans la province, qui enregistre vendredi une diminution de 24 à ce chapitre. On compte actuellement 723 patients hospitalisés au Québec, dont 127 se trouvent toujours aux soins intensifs, soit une baisse de deux cas en 24 heures à ce chapitre. Sur Twitter, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a toutefois réitéré ses inquiétudes au sujet des nouvelles souches de la COVID-19 en circulation.

La situation des variants est très préoccupante. Malgré que seuls 16 cas variants sont confirmés, 264 échantillons sont en analyse. On suit la situation de près. Christian Dubé, ministre de la Santé

La vaccination repart à la hausse

Signe que la campagne de vaccination est relancée, quelque 9202 doses supplémentaires de vaccin ont été administrées dans la journée de jeudi, soit plus du triple par rapport à la veille. À ce stade-ci, 311 651 personnes ont reçu la première dose ; c’est donc dire qu’environ 3,67 % de la population a été inoculée.

Le Québec dispose actuellement de 90 034 doses en réserve. La campagne de vaccination devrait encore davantage reprendre de la vitesse au cours des prochains jours, Québec ayant reçu plus des dizaines de milliers de doses mardi. Rappelons que la vaccination avait été ralentie ces dernières semaines en raison de retards dans les livraisons.

En matière de prélèvements, le bilan demeure aussi relativement stable. Mercredi, la Santé publique avait en effet réalisé 32 491 tests de dépistage, ce qui constitue un sommet depuis les six derniers jours.

On compte actuellement 975 éclosions actives au Québec, soit 42 foyers de contamination en moins par rapport à la veille. Selon les plus récentes données disponibles, 34,8% des éclosions proviennent de milieux de travail, 27,6% du réseau scolaire et 25,9% de milieux de vie ou de soins. Les garderies, elles, représentent 8% des foyers actifs.

La COVID-19 en graphiques

Suivez la progression de la pandémie en temps réel dans notre page de graphiques interactifs.