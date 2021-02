Avis de la Santé publique dévoilés

Zones orange et autres assouplissements envisagés après la relâche

(Québec) Des régions pourraient basculer du rouge à l’orange « si la tendance se maintient » après la semaine de relâche. Des « ajustements » sont à considérer pour l’alternance école-maison des élèves du secondaire 3, 4 et 5 en zone orange. On jongle aussi avec l’idée de rouvrir « d’autres types d’installations intérieures » et d’autoriser la reprise des activités parascolaires par groupe classe après le 7 mars.