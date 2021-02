Une entreprise qui le souhaite pourra donc adresser une demande au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour accéder à une trousse de tests rapides « afin de constituer un inventaire de tests ».

(Québec) Les entreprises privées pourront dorénavant se prévaloir d’un inventaire de tests rapides de façon préventive pour être en mesure d’enclencher un protocole de dépistage « dès qu’un employé présente des symptômes » de la COVID-19, annonce le gouvernement Legault.

Fanny Lévesque

La Presse

Une entreprise qui le souhaite pourra donc adresser une demande au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour accéder à une trousse de tests rapides « afin de constituer un inventaire de tests ». Les autorités procéderont à l’évaluation des demandes des employeurs qui devront respecter certaines conditions.

Notamment, « la pertinence, la faisabilité du projet et la vulnérabilité du milieu » seront évaluées, indique le MSSS. « L’entreprise devra également démontrer que toutes les mesures de prévention et de contrôle des infections sont déjà en place et respectées rigoureusement », a-t-on ajouté.

L’entreprise ou l’organisme devra également avoir accès à un professionnel de la santé « dûment habilité pour faire les prélèvements naso-pharyngés et nasaux pour son personnel ».

Une directive a par ailleurs été envoyée lundi à l’ensemble des établissements de santé afin de les préparer à accompagner les entreprises qui voudront obtenir des trousses. Cette nouveauté ne signifie pas, par ailleurs, la fin du télétravail obligatoire, souligne le MSSS, qui rappelle que les tests rapides sont un outil « complémentaire ».

Un site internet est aussi créé pour offrir de l’information aux entreprises privées.

En cas d’éclosion majeure, les entrepreneurs peuvent toujours communiquer avec leur Santé publique régionale pour qu’une clinique mobile de dépistage soit déployée sur les lieux de travail. Dans ces cliniques, on utilise les tests PCR.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait annoncé jeudi un changement de stratégie au sujet de l’utilisation des tests rapides, notamment dans les écoles et les entreprises.

« La semaine prochaine, on va revenir avec un plan très clair », avait-il précisé M. Dubé. Il avait spécifié que les tests rapides qu’Ottawa a envoyés aux provinces seraient utilisés dans des endroits précis où il y a plusieurs personnes symptomatiques. Ottawa a envoyé quelque 2,6 millions de tests rapides à Québec. Les partis d’opposition à Québec reprochent au gouvernement Legault de laisser dormir ces tests dans des entrepôts sans les utiliser.

« La Santé publique avait des inquiétudes sur la fiabilité des tests rapides depuis longtemps. Ce qui a été long à faire, mais c’est réglé depuis le début janvier, c’était de [déterminer] dans quelle circonstance on pouvait les utiliser de façon appropriée sans créer un problème », avait admis M. Dubé, jeudi dernier.

Mercredi, le MSSS a réitéré que le déploiement des tests rapides se fera de « manière encadrée et progressive ».

En janvier, un comité d’experts créé par le gouvernement Legault a recommandé de déployer progressivement, dans certaines circonstances, les tests rapides qui « peuvent avoir une place de choix dans le contrôle de la pandémie ».

Selon cet avis, ces tests pourraient être utilisés dans une résidence pour aînés où un cas a été confirmé, dans des régions isolées, dans les milieux de travail et les centres d’hébergement de personnes âgées en situation d’éclosion majeure et lorsque les laboratoires d’analyses des tests conventionnels sont débordés, notamment.