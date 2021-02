Bilan de la COVID-19

800 nouveaux cas, 12 décès

La tendance à la baisse se poursuit au Québec avec 800 nouveaux cas de COVID-19 et 12 décès supplémentaires. Et après un lent départ dans la vaccination, la récente livraison de plus de 90 000 doses de vaccins devrait permettre d’accélérer la campagne.