La tendance à la baisse se poursuit au Québec avec 800 nouveaux cas de COVID-19 et 12 décès supplémentaires. Et après un lent départ dans la vaccination, la récente livraison de plus de 90 000 doses de vaccins devrait permettre d’accélérer la campagne.

Pierre-André Normandin

La Presse

La moyenne quotidienne des nouveaux cas de COVID-19 mesurée sur une semaine vient de passer sous la barre des 900, pour s’établir à 894 cas par jour.

La moyenne quotidienne des décès, aussi mesurée sur une semaine, continue également à fléchir pour baisser à 21 par jour.

Des 12 décès, cinq sont survenus à Montréal et deux à Laval. Cinq régions rapportent un décès chacune, soit la Capitale-Nationale, la Mauricie-Centre-du-Québec, l’Outaouais, Lanaudière et les Laurentides.

La baisse des hospitalisations est plus modeste. On compte présentement 766 personnes hospitalisées, soit cinq de moins que la veille. Aux soins intensifs, on en recense 130, soit quatre de moins.

Vers une accélération de la vaccination

La vaccination continue à progresser lentement. Québec rapporte que 1714 doses ont été administrées mardi, pour un total de 299 673. Ainsi, 3,4 % de la population a reçu une première dose.

La campagne de vaccination pourra reprendre de la vitesse, Québec ayant reçu plus de 90 000 doses mardi. Rappelons que la vaccination était ralentie en raison des livraisons au compte-goutte.

La COVID-19 en graphiques

