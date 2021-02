Les projections de l’Institut national de santé publique du Québec prévoient qu’un nouveau variant de la COVID-19 pourrait frapper en premier les écoles du Grand Montréal, puisque c’est l’un des endroits où il y a le plus de contacts actuellement.

La vitesse à laquelle augmentera les cas de variants au Québec dépendra largement du respect des mesures sanitaires par la population, évalue l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) dans ses projections présentées mercredi matin.

Ariane Lacoursière

La Presse

Pour les prochaines semaines, l’INSPQ prévoit différents scénarios allant d’une stabilisation du nombre de nouveaux cas de COVID-19 à environ 1000 cas par jour à une hausse exponentielle pouvant atteindre 2000 cas par jour avec l’arrivée d’un nouveau variant qui deviendrait prédominant en mars.

« La suite de qu’est-ce ce qu’on peut voir avec le variant, c’est encore incertain. Ça dépend du comportement de tout le monde. Et ça dépend aussi du nombre de variants qui circulent présentement », affirme Marc Brisson, qui dirige le Groupe de recherche en modélisation mathématiques et en économie de la santé liée aux maladies infectieuses de l’Université Laval. Ce dernier estime que les gens doivent rester « très vigilants parce qu’on peut avoir une situation où ça monte très rapidement ».

Dans son analyse, l’INSPQ établit que le nouveau variant est « de 1,2 à 1,8 fois plus transmissible que la souche de base » du coronavirus. L’ampleur de l’augmentation des cas dans les prochaines semaines va dépendre notamment de l’adhésion aux mesures sanitaires par la population, « particulièrement aux mesures dans les visites et les rassemblements à domicile » et dans le respect de la distanciation au travail, explique Marc Bisson.

Selon l’INSPQ, les mesures mises en place par Québec depuis le 8 janvier ont permis de limiter la transmission d’un nouveau variant dans la région de Montréal.

Mais le virus est tout de même présent, notamment dans les écoles. « C’est dans ces milieux-là qu’on pourrait potentiellement voir le variant en premier », note M. Bisson.

Mercredi matin, Québec a mis à jour son nombre de cas présomptifs de variants à travers la province. Ce nombre qui était de 86 mardi est passé à 135. « Il y a déjà des éclosions du variant. Il y a des cas à Laval. Plusieurs cas à Montréal. Quelques cas en Abitibi », dit la Dre Jocelyne Sauvé, vice-présidente associée aux affaires scientifiques à l’INSPQ.

M. Brisson souligne d’ailleurs que la baisse générale des cas de COVID-19 observée ces jours-ci au Québec « peut cacher une hausse de cas du variant ».

La présence exacte du variant au Québec ne peut toutefois être établie avec précision puisque la province est en train d’étendre son programme de criblage. Les projections de l’INSPQ pour les prochaines semaines présentent des intervalles d’incertitudes assez larges. Les projections de l’INSPQ ne tiennent également pas compte des assouplissements aux mesures sanitaires présentées mardi par Québec et prévues pour la relâche scolaire.

L’INSPQ a toutefois tenu compte du fait que la vaccination a débuté et devrait s’accélérer dans les prochaines semaines. D’ailleurs, même si une hausse importante de cas survenait, l’INSPQ prévoit que la hausse des hospitalisations ne serait possiblement pas aussi importante considérant justement que la vaccination de clientèle vulnérable est en cours.