Enquête publique sur les CHSLD

Faire la lumière sur chaque mort

Le Bureau du coroner commencera lundi l’une des plus importantes enquêtes publiques dont il a jamais été chargé. Les morts survenues pendant la première vague de la pandémie de COVID-19 au CHSLD Herron, à Dorval, seront au cœur de cette analyse, mais aussi celles de six autres milieux d’hébergement. Le but ? Protéger les aînés et éviter d’autres décès dans leurs résidences.