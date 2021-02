Le bilan de la COVID-19 demeure stable au Québec, alors qu’on rapporte samedi 1049 nouveaux cas confirmés ainsi que 33 décès supplémentaires liés à la maladie. Dans le réseau de la santé, on observe de nouveau une baisse marquée du nombre d’hospitalisations.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Ces nouvelles données portent à 275 880 le nombre de personnes qui ont été infectées par le virus depuis le début de la crise sanitaire. Quelque 255 146 Québécois sont maintenant considérés comme « rétablis », selon les chiffres du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Au total, 10 201 personnes ont jusqu’ici succombé des suites de complications liées au virus. Précisons toutefois que cinq morts ont été retirées du cumulatif total, car « l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19 ».

De nouveau, c’est la région de Montréal qui est la plus touchée par la crise, avec sept décès, ainsi que 477 nouveaux cas rapportés. La Montérégie suit avec cinq décès et 137 infections supplémentaires. Sur la couronne nord, Laval rapporte pour sa part 85 cas de plus et deux décès.

La Capitale-Nationale enregistre également quatre morts, alors que la Mauricie–Centre-du-Québec et les Laurentides en déplorent chacune trois. Deux personnes ont aussi perdu la vie dans Lanaudière. Un décès est enfin enregistré au Saguenay–Lac-Saint-Jean et dans Chaudière-Appalaches.

Une baisse encourageante, mais…

Le nombre total d’hospitalisations, lui, connaît une nouvelle baisse marquée et chute de 37. On compte actuellement 812 patients hospitalisés au Québec, dont 130 se trouvent toujours aux soins intensifs, soit une baisse de sept cas en 24 heures. Sur Twitter, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a toutefois appelé la population à rester vigilante.

Les hospitalisations continuent de [diminuer]. C’est encourageant, mais on doit rester prudents, surtout avec l’arrivée de nouveaux variants. On doit continuer nos efforts. Christian Dubé, ministre de la Santé, sur Twitter

Côté prélèvements, le bilan également demeure stable. Jeudi, le Québec a en effet réalisé 33 453 tests de dépistage, pour un total de 6 259 265. On constate par ailleurs que la campagne de vaccination continue de s’accélérer au Québec. Dans la journée de vendredi, 8675 doses de vaccin ont été administrées, totalisant ainsi 290 953 jusqu’ici. C’est donc dire que 3,42 % de la population a jusqu’ici été inoculée. Le Québec dispose de 19 472 doses en réserves actuellement.

Jusqu’ici, le Québec compte 1077 éclosions actives, ce qui représente une baisse marquée de 29 foyers de contamination par rapport à la veille. Environ 31 % des éclosions proviennent des milieux de travail actuellement et 29 % de milieux de vie ou de soins. Le réseau scolaire compte quant à lui pour 26,8 % des éclosions et les garderies, pour 8,6 %.

Rappelons que vendredi, le Québec avait rapporté 984 nouvelles infections ainsi que 24 décès supplémentaires ainsi qu’une baisse de 25 hospitalisations.

Et en Ontario?

De son côté, l’Ontario a rapporté samedi 1300 nouveaux cas de COVID-19 et 19 décès sur son territoire. La ministre de la Santé de la province Christine Elliot a précisé que 433 nouveaux cas ont été identifiés à Toronto, 253 dans la région de Peel et 116 dans la région de York.

Ces données représentent une légère augmentation du nombre de nouveaux cas dans la province. Mme Elliot a aussi dit que près de 58 000 tests avaient été réalisés depuis le bilan précédent. Les données révèlent que 786 personnes étaient hospitalisées, dont 287 aux soins intensifs. Parmi celles-ci, 203 étaient sous respirateur. Les autorités signalent que 14 506 doses de vaccin ont été administrées en moyenne quotidiennement, pour un total de 456 947. En tout, 164 307 personnes ont été entièrement vaccinées.

Vendredi, le gouvernement ontarien a annoncé que 27 régions sanitaires ne seraient plus sujettes aux mesures de confinement dès la semaine prochaine.

-Avec La Presse Canadienne

La COVID-19 en graphiques

Suivez la progression de la pandémie en temps réel dans notre page de graphiques interactifs.