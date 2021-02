COVID-19 à Montréal

Jusqu’à 44 cas potentiels de variants, dont un au Collège Stanislas

Si le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est en légère baisse à Montréal, la métropole demeure sur un « plateau élevé » et est toujours considérée comme une zone « rouge très franc », avec une moyenne de 500 cas par jour. De plus, 44 cas potentiels de variants sont sur l’écran radar des autorités, dont un à l’école primaire du Collège Stanislas, où on a déjà recensé une quarantaine de cas positifs.