Le gouvernement fédéral dit avoir distribué environ 1,4 million de doses de vaccins Pfizer et Moderna aux provinces et aux territoires.

(Ottawa) Pfizer augmente la cadence de livraison des doses de vaccin. Pour les quatre prochaines semaines, le Canada aura plus de 400 000 doses par semaine. Par contre, un autre ralentissement est à prévoir du côté de Moderna.

Catherine Lévesque

La Presse Canadienne

Le major général Dany Fortin, en charge de la distribution des vaccins au pays, avait déjà annoncé qu’il s’attend à distribuer plus de 400 000 doses de Pfizer la semaine prochaine et 475 000 doses la dernière semaine de février.

Jeudi, il a déclaré que le Canada recevrait 444 000 doses sur une base hebdomadaire pour les deux premières semaines de mars.

Dès la semaine prochaine, on comptera maintenant six doses, et non cinq, par fiole de Pfizer.

Moderna distribuera un peu plus des deux tiers des doses prévues pour son prochain envoi, prévu dans la semaine du 22 février. M. Fortin a dit qu’il y aurait 168 000 doses dans cet envoi, ce qui équivaut à 67 % des doses prévues.

M. Fortin croit cependant qu’il sera toujours possible d’atteindre l’objectif de six millions de doses de Pfizer et de Moderna d’ici la fin du mois de mars.