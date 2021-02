Calendrier de vaccination

Québec reste prudent malgré l’assurance d’Ottawa

(Québec et Ottawa) Le gouvernement Legault affiche la plus grande prudence dans son calendrier de vaccination, malgré les assurances répétées du premier ministre Justin Trudeau que le Canada recevra bel et bien 6 millions de doses des vaccins de Pfizer et de Moderna d’ici au 31 mars.