Gestion de la pandémie

Détresse et retards de développement à l’horizon

(Sherbrooke) Il n’y a pas que les chirurgies et les suivis médicaux qui accumulent les retards dans le système de santé. Les programmes de prévention contre les grands enjeux de santé publique ont aussi été mis sur pause depuis près d’un an et le directeur régional de l’Estrie s’inquiète de l’impact sur la détresse de la population et sur le retard de développement des tout-petits.