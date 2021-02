Le nombre de décès attribués à la COVID-19 continue à diminuer. Le nombre de cas rapportés quotidiennement semble toutefois se stabiliser, mettant fin à la forte tendance à la baisse observée depuis le début de l’année.

Pierre-André Normandin

La Presse

La province déplore 15 décès supplémentaires en raison de la COVID-19. C’est le bilan le plus faible depuis la fin du mois de novembre. Calculée sur une semaine, la moyenne des décès est désormais de 31 par jour. En deux semaines à peine, le nombre de décès enregistré quotidiennement a chuté de moitié.

Des 15 décès supplémentaires, six sont survenus en Montérégie, cinq à Montréal et deux dans Chaudière-Appalaches. La Capitale-Nationale et Mauricie–Centre-du-Québec rapportent chacune un décès.

Le Québec rapporte 853 nouveaux cas de COVID-19. Calculée sur une semaine, la moyenne quotidienne des cas demeure inchangée, à 1062 par jour. On observe depuis quelques jours une stabilisation dans le nombre de cas, la forte tendance à la baisse observée depuis le début de 2021 semblant freinée.

À noter, ce bilan de 853 nouveaux cas survient alors que le nombre de tests réalisés est relativement bas. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) rapporte que 22 502 prélèvements ont été effectués samedi.

Par ailleurs, on note une légère hausse des hospitalisations. Le ministère de la Santé indique que 969 personnes se trouvent présentement à l’hôpital en raison de la COVID-19, soit six de plus que la veille. Du nombre, 160 sont aux soins intensifs, soit deux de plus.

Enfin, la vaccination continue à progresser lentement. Le Québec rapporte que 1529 doses ont été administrées dimanche. Ainsi, 259 188 personnes ont reçu une première dose de vaccin, soit 2,9 % de la population. Les livraisons étant toujours ralenties, la province dispose actuellement d’un peu plus de 35 000 doses.

