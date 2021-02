Plus d’une centaine de manifestants et différentes associations de justice sociale se sont rassemblés à la place Émilie-Gamelin samedi après-midi pour dénoncer les solutions policières, dont le couvre-feu, à la crise sanitaire.

Léa Carrier

La Presse

Entre des participants masqués et un organisateur qui rappelle les consignes sanitaires dans un microphone, la scène n’avait rien d’une manifestation antimasque.

« Ces gens-là, ils s’en foutent du virus. Nous, on veut garder le masque, on veut une distanciation, mais on pense que les autres mesures doivent changer et que ce n’est pas à l’individu de souffrir », témoigne Raphaële Fournier, membre de la Riposte socialiste. Au bout de ses bras, une pancarte « Notre survie avant leurs profits ». Elle déplore que la classe moyenne et les travailleurs paient le prix des consignes sanitaires, tandis que les grandes entreprises continuent de s’enrichir.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

À côté d’elle, quelques manifestants tapent des pieds et des mains sur le rythme de la chanson « À bas l’État policier », sous le regard attentif d’agents du SPVM. « Les policiers ont beaucoup trop de pouvoir. C’est dangereux », se plaint Ourania Nima.

Même son de cloche du côté de l’Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues (AQPSUD), qui craint que le couvre-feu — et son application arbitraire par les policiers — ne fragilise encore davantage la sécurité et la santé des personnes vulnérables.

Les manifestants exigent une suspension du couvre-feu et un réinvestissement massif dans le filet social afin de mieux protéger les personnes vulnérables, principalement touchées par la crise sanitaire.