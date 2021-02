Devant la grogne qui prend de l’ampleur au pays, en particulier au Québec, à cause de la réduction des livraisons des vaccins contre la COVID-19, le premier ministre Justin Trudeau lance un appel à la patience. Et il réitère que le Canada recevra, comme prévu, les six millions de doses attendues de la part des sociétés Pfizer et Moderna d’ici la fin mars.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Véronique Lauzon

La Presse

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Alors que Québec et les autres provinces, de même que tous les partis de l’opposition à la Chambre des communes, blâment le gouvernement fédéral pour la campagne de vaccination qui bat de l’aile depuis quelques jours, le premier ministre a affirmé que les fluctuations dans l’arrivée des vaccins au pays étaient à prévoir compte tenu de l’ampleur de la demande mondiale. Mais il persiste et signe en affirmant que les objectifs que son gouvernement a annoncés dès novembre dernier seront atteints malgré tout.

« Je comprends les frustrations que les gens ressentent. On voudrait que tout le monde soit vacciné d’ici une semaine ou deux semaines. Malheureusement, la production mondiale ne permet pas d’aller à ce rythme-là », a affirmé le premier ministre durant une conférence de presse visant à faire le point sur la pandémie.

« Mais on a fait des promesses aux Canadiens au mois de novembre. On a promis aux provinces et à tous les Canadiens qu’on allait recevoir six millions de doses de Pfizer et de Moderna avant la fin du mois prochain. Et on est actuellement en bonne voie de les recevoir », a-t-il ajouté.

Le premier ministre a aussi souligné que l’on pourrait même dépasser les objectifs en matière de vaccination d’ici la fin juin si d’autres vaccins présentement à l’étude par Santé Canada sont approuvés, notamment celui d’AstraZeneca. Le Canada a signé un contrat pour obtenir 20 millions de doses de ce vaccin, qui pourrait être approuvé d’ici quelques jours.

M. Trudeau a ainsi tenté de calmer la tempête politique qui prend de l’ampleur au pays et qui mine la popularité de son gouvernement dans les sondages alors que des élections fédérales pourraient survenir au printemps.

« Je sais qu’il y a beaucoup d’anxiété alors je le répète : de notre côté, le plan est en marche. Je sais que vous attendez votre vaccin avec impatience. Et les vaccins de vos parents et de vos grands-parents. On a tous hâte d’en avoir fini avec la pandémie. On travaille sans relâche chaque jour. Notre plan fonctionne. On maintient nos objectifs, soit 6 millions de doses avant la fin mars et 20 millions de doses au printemps. Les Canadiens qui veulent un vaccin vont pouvoir en avoir un d’ici septembre », a-t-il aussi déclaré.

Plus tôt vendredi, le ministre de la Santé, du Québec Christian Dubé, a déploré la lenteur de la campagne de vaccination, en montrant du doigt le gouvernement fédéral. « Je pense qu’on était bien parti, mais là, on ne vaccine presque plus », a-t-il mentionné en conférence de presse, en ajoutant que du côté de Québec, « on est prêt à vacciner beaucoup de monde ».

« C’est un peu comme si on avait une voiture neuve, bien réglée, puissante, solide, mais qu’on n’avait pas d’essence. »

M. Dubé a tout de même annoncé que la livraison des 38 500 doses de vaccin de Moderna a été livrée vendredi matin. Un peu plus tôt cette semaine, Québec avait également reçu 16 500 doses de vaccin de Pfizer-BioNTech. Le ministre de la Santé a expliqué que ce sera essentiellement des personnes vivant dans des résidences pour aînés (RPA) qui recevront ces doses.

Pendant ce temps, le bilan de la COVID-19 est demeuré stable au Québec, malgré une légère hausse du nombre d’infections quotidiennes. On rapporte vendredi 1101 nouveaux cas confirmés ainsi que 32 nouveaux décès liés au virus. Le nombre de Québécois atteints par le variant britannique est stable à huit personnes dans la région métropolitaine.

Le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, a expliqué qu’il n’y a encore que huit personnes au Québec qui sont atteintes du variant britannique de la COVID-19. Cinq de ces cas sont « reliés entre eux ». « Actuellement, on est capable de retracer les contacts et les cas secondaires, ce qui est un bon signe. De telle sorte qu’on peut dire que nous ne sommes pas dans une transmission diffuse. »

M. Dubé a voulu dissiper toute inquiétude : « Je tiens à rassurer la population que nous avons déjà mis en place un réseau de laboratoires qui analysent les cas déclarés positifs pour savoir s’il s’agit de la souche connue ou de souche inconnue. » Il a ajouté qu’avec l’arrivée de nouveaux variants, il était « encore plus important d’aller se faire dépister au moindre symptôme » pour limiter la propagation.

Baisse des hospitalisations

On a rapporté vendredi 1101 nouveaux cas confirmés ainsi que 32 nouveaux décès liés au virus. Ces nouvelles données portent à 267 773 le nombre de personnes qui ont été infectées par la maladie depuis le début de la crise sanitaire. De ce nombre, 245 339 Québécois sont maintenant rétablis, selon les chiffres du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). La moyenne sur sept jours du nombre de nouveaux cas déclarés est de 1111 actuellement. Celle des décès est de 37.

Au total, 9973 personnes ont jusqu’ici succombé des suites de complications liées au virus. Précisons que les autorités ont toutefois retiré vendredi un décès pour lequel l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.

De nouveau, c’est la région de Montréal qui est la plus affectée, avec 10 décès et 489 cas supplémentaires, suivie de près par la Montérégie, qui recense neuf morts et 181 infections. La Capitale-Nationale déplore pour sa part trois morts supplémentaires et 47 nouveaux cas, alors que la Mauricie–Centre-du-Québec, l’Outaouais, Chaudière-Appalaches et Lanaudière comptent chacune deux morts. Une personne est décédée en Estrie. Idem à Laval, où on compte présentement près de 228 cas actifs par 100 000 habitants. Sur l’île de Montréal, ce chiffre est plutôt d’environ 273, alors qu’en Montérégie, on en compte tout près de 150.

Le nombre total d’hospitalisations, lui, a chuté de 30, se rapprochant ainsi de la barre des 1000 patients. On compte actuellement 1040 personnes hospitalisées dans la province, dont 168 se trouvent toujours aux soins intensifs, soit une baisse de sept cas par rapport à la veille.

Côté prélèvements, les données montrent une tendance stable par rapport à la moyenne hebdomadaire ; mercredi, le Québec a en effet réalisé 31 482 tests de dépistage, pour un total de 6 018 739.

Quelque 4140 doses de vaccin ont été administrées dans la journée de jeudi. À ce stade-ci, 248 673 personnes ont reçu la première dose, ce qui représente environ 2,93 % de la population québécoise. Le gouvernement dispose d’environ 7950 doses restantes actuellement, mais d’autres livraisons sont attendues au courant des prochains jours.

Enfin, notons que huit éclosions actives supplémentaires ont été recensées par les autorités de Santé publique vendredi, pour un total de 1274 jusqu’ici. La majorité d’entre elles sont toujours localisées dans des milieux de travail (36,3 %) ou encore des milieux de vie et de soins (31,6 %). Le milieu scolaire, quant à lui, représente 20 % des foyers d’éclosion.

La COVID-19 en graphiques

