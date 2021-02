Et les vaccins russe et chinois ?

Au Canada, on n’a d’yeux que pour les vaccins contre la COVID-19 de Pfizer, de Moderna et plus récemment d’AstraZeneca et de Novavax. Mais sur le reste de la planète, COVID-19 rime avec les vaccins russe Spoutnik V et chinois Sinopharm et Sinovac. Qu’en dit la science ?