Le bilan de la pandémie reste stable au Québec alors que les autorités rapportent jeudi 1093 nouveaux cas de COVID-19 et 42 nouveaux décès attribués au virus. De nouveau, on enregistre aussi une baisse marquée des hospitalisations dans le réseau de la santé.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Ces nouvelles données portent à 266 672 le nombre de personnes qui ont été infectées par la maladie depuis le début de la crise sanitaire. De ce nombre, 243 769 Québécois sont maintenant rétablis, selon les chiffres du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

La moyenne des nouvelles infections sur une semaine atteint maintenant 1139. Au total, 9941 personnes ont jusqu’ici succombé des suites de complications liées à la COVID-19. Sur les 42 décès rapportés jeudi, c’est en Montérégie que l’on en déplore le plus, soit 12. Montréal en rapporte 11 tandis que la Mauricie-Centre-du-Québec en compte six. L’Estrie et Laval en recensent trois. Trois régions rapportent deux décès, soit la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches les Laurentides. Enfin, l’Outaouais en compte un.

Pendant ce temps, le nombre d’hospitalisations a chuté de 36 jeudi, pour repasser sous la barre des 1100. On compte actuellement 1070 patients hospitalisés dans la province, dont 175 se trouvent toujours aux soins intensifs, soit une baisse de deux cas par rapport à la veille.

On doit continuer tous nos efforts pour limiter la propagation du virus et pouvoir graduellement augmenter notre niveau de chirurgies dans nos hôpitaux. Christian Dubé, ministre de la Santé

Plus tôt, jeudi, des données obtenues par La Presse démontraient que plusieurs régions font encore beaucoup de délestage. Par exemple, Lanaudière et les Laurentides font respectivement en moyenne 56 % et 53 % moins d’interventions chirurgicales qu’en temps normal. L’Estrie suit de près avec 49 %. À Montréal, ce chiffre est de 31 %.

Dépistage et vaccination

De son côté, le nombre de prélèvements demeure stable par rapport à la moyenne sur sept jours. Mardi, le Québec a en effet réalisé 31 095 tests de dépistage, pour un total de 5 985 249. En Montérégie, la Santé publique a annoncé mercredi son intention d'intensifier le dépistage, dans la foulée d'une augmentation inexpliquée du nombre de cas à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Côté vaccin, 2300 doses ont été administrées dans la journée de mercredi. À ce stade-ci, 243 955 personnes ont été inoculées. C’est donc dire qu’environ 2,88 % de la population a reçu la première dose.

La province dispose d’environ 12 670 doses en réserve à l’heure actuelle, après avoir reçu des livraisons supplémentaires au courant de la semaine.

On compte toujours 1266 éclosions actives sur le territoire, car aucun nouveau foyer de transmission n'a été détecté depuis la veille, selon les données du gouvernement. Actuellement, 36,7% des éclosions proviennent de milieux de travail, 32,5% de milieux de vie et de soins et 18,5 % du milieu scolaire. Hier, le Québec avait rapporté 1053 nouveaux cas, 37 décès supplémentaires ainsi qu’une légère baisse de quatre hospitalisations.

-Avec Pierre-André Normandin

