(Québec) Le gouvernement Legault amorce un déconfinement partiel de l’économie du Québec en autorisant la réouverture des commerces non essentiels à partir du 8 février. Québec annonce aussi le retour partiel des étudiants sur les bancs des cégeps et des universités. Le couvre-feu reste en vigueur partout dans la province. Six régions passent du rouge au orange et pourront profiter d’assouplissements supplémentaires, comme la réouverture des restaurants, des gyms et cinémas.

Fanny Lévesque

La Presse

Tommy Chouinard

La Presse

Comme il l’avait fait savoir samedi, le premier ministre Legault lâche un peu de lest sur les consignes sanitaires. Le Québec est sur pause depuis le congé des Fêtes et sous le coup d’un couvre-feu depuis le 9 janvier.

« Je comprends qu’il y a beaucoup de Québécois qui sont tannés de la situation, qui ont hâte de voir leurs amis et de revenir à une vie un peu plus normale, mais malheureusement la bataille n’est pas finie », a mentionné le premier ministre lors de son attendu point de presse sur l’évolution de la pandémie.

Malgré une tendance des cas à la baisse au Québec, le gouvernement rappelle que la situation dans les hôpitaux de la province demeure fragile et que l’on peine à réduire le délestage. François Legault annonce donc « un petit déconfinement » qui devra être « très graduel » et « lent » pour « donner une chance aux hôpitaux ».

Tout le Québec demeure en zone rouge à l’exception de six régions : la Côte-Nord, le Nord-du-Québec, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, l’Abitibi-Témiscamingue et le Saguenay–Lac-Saint-Jean. Celles-ci tournent au orange. Aucune région ne revient au jaune, encore moins au vert.

Satisfait des résultats du couvre-feu, François Legault fait le choix de le maintenir pour deux semaines, donc jusqu’au 21 février inclusivement. Le gouvernement réévaluera la situation pour la suite. Seule nuance : dans les régions colorées en orange, le couvre-feu sera imposé à partir de 21 h 30.

Dans l’ensemble de la province, Québec autorise donc la réouverture de tous les commerces non essentiels ce qui inclut les salons d’esthétique et de coiffure. Les centres commerciaux pourront aussi accueillir des clients : les flâneurs ne seront pas les bienvenus. La surveillance sera accrue.

« Ce qu’on a essayé de faire, c’est de donner un peu d’oxygène à nos commerçants », a affirmé M. Legault.

Nouveauté : les musées pourront aussi accueillir des visiteurs. Pour l’heure, en zone rouge, les cinémas, les théâtres et les salles de spectacle demeurent fermés.

Nouveau coup dur pour les restaurateurs – même si M. Legault avait tempéré les attentes la semaine dernière – ils ne pourront rouvrir leurs salles à manger sauf ceux situés en zone orange, sous des conditions plus strictes qu’à l’automne. Les bars demeurent fermés partout en province.

« J’ai une pensée pour les restaurants, les théâtres, les cinémas… tous ceux qui ne pourront rouvrir », a précisé M. Legault. « Je comprends que c’est dur, mais les programmes financiers vont être prolongés jusqu’à tant qu’ils puissent rouvrir », a-t-il assuré.

Québec permettra aussi aux étudiants des cégeps et des universités de reprendre partiellement leurs cours en classe. C’est une préoccupation que le gouvernement avait depuis plusieurs mois. « On ne vous a pas oubliés », a lancé le premier ministre s’adressant aux étudiants. « Ces jeunes ne sont pas allés au cégep ou à l’université depuis 11 mois. C’est difficile pour la santé mentale », a-t-il souligné.

La ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, fera d’ailleurs une annonce jeudi au sujet des cégeps et des universités, alors que le gouvernement leur demande, sur une base volontaire, que tout étudiant puisse s’y rendre une fois par semaine pour suivre leurs cours.

Autre assouplissement pour tous les Québécois : on permet la reprise des activités extérieures en « petits groupes ». Il sera donc possible de se réunir à l’extérieur pour prendre une marche par exemple en compagnie de quatre personnes de différents ménages. Dans les zones orange, ce chiffre grimpe à huit.

« Ce sont les seuls changements […] qu’on est capable de faire à cause de la situation dans les hôpitaux. J’aurais aimé arriver ce soir avec plus d’assouplissements, mais je ne pense pas que ça aurait été raisonnable », a dit M. Legault. Il a rappelé que malgré un ralentissement de la pandémie au Québec, les activités de délestage atteignent environ 34 %. Il faudra ensuite se mettre en mode rattrapage des chirurgies reportées.

Assouplissements en régions

Québec revient donc à son code de couleurs pour tenir compte de la situation épidémiologique des régions. La Côte-Nord, le Nord-du-Québec et la Gaspésie n’enregistrent pratiquement aucun nouveau cas de la COVID-19 depuis plusieurs jours. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui a connu une flambée des cas à l’automne, la situation s’est aussi redressée significativement.

On sera donc plus permissif : les gyms (entraînement individuel ou avec entraîneur) pourront rouvrir tout comme les restaurants. Attention, une limite de deux adultes et leurs enfants est fixée par table en salle à manger.

La réouverture des cinémas, des théâtres et des salles de spectacle pourra être permise à partir du 26 février prochain. On veut ainsi donner le temps aux organisations de prévoir une programmation.

Avec le retour du code des couleurs, le gouvernement Legault vient ainsi répondre en partie aux préoccupations des élus régionaux qui réclamaient des assouplissements. Ceux-ci devront néanmoins composer avec le maintien du couvre-feu. Aussi, ce « nouveau orange » ne permet pas des rassemblements de six personnes comme c’était le cas avant les Fêtes.

Québec laisse aussi tomber l’idée de subdiviser les régions en sous-régions comme il l’a fait au début de la deuxième vague, ce qui avait provoqué une certaine confusion.

La pandémie en cartes et en graphiques

