(Ottawa) Des vaccins contre la COVID-19 seront prochainement fabriqués au pays, dont à Montréal.

Mélanie Marquis

La Presse

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Le gouvernement fédéral s’est entendu avec deux entreprises, Precision NanoSystems et Novavax, pour produire des vaccins ici même au pays.

Un protocole d’entente a été signé avec Novavax pour produire leurs vaccins COVID-19 dans les nouvelles installations du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) Royalmount, à Montréal.

Cela signifie que « des dizaines de millions de doses de Novavax COVID-19 seront fabriquées ici même à la maison » lorsque Santé Canada approuvera le vaccin, a indiqué le premier ministre Justin Trudeau.

« Il s’agit d’un grand pas en avant pour faire fabriquer des vaccins au Canada, pour les Canadiens », s’est-il félicité en conférence de presse à Rideau Cottage.

PHOTO BLAIR GABLE, REUTERS Justin Trudeau

Les installations du centre de recherche en thérapeutique sur l’avenue Royalmount, à Montréal, où seront fabriquées des dizaines de millions de doses du vaccin de Novavax, devraient être prêtes d’ici la fin de l’été.

« Une fois les installations certifiées, ils pourront fabriquer autour de deux millions de doses de vaccins de toutes sortes par mois », a précisé le premier ministre.

La pharmaceutique américaine a déposé vendredi dernier une demande auprès de Santé Canada afin de faire approuver son vaccin, qui serait efficace à 89 %.

Le gouvernement a conclu une entente avec Novavax afin d’acheter 52 millions de doses du vaccin, en plus de prendre une option d'achat pour mettre la main sur 24 millions de doses supplémentaires.

De son côté, la société Precision NanoSystems de Vancouver construira également une usine de fabrication capable de fabriquer jusqu’à 240 millions de doses de vaccin par année.

Réaction mitigée de l'opposition

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Erin O'Toole

Cette annonce pourrait calmer le flot de reproches qui accablent le gouvernement Trudeau depuis quelque temps au sujet de sa stratégie d’approvisionnement en matière de vaccins.

Le chef du Parti conservateur, Erin O'Toole, y a tout de même vu de quoi critiquer les libéraux, mardi matin.

« Nous sommes contents d’apprendre que le Canada va enfin fabriquer des vaccins, ce que nous avons demandé il y a des mois. Mais pourquoi le gouvernement libéral a-t-il tant tardé à agir ? », a-t-il déclaré par voie de communiqué avant que le premier ministre ne prenne la parole.

Au cours des dernières semaines, les fabricants de deux vaccins, Pfizer et Moderna, ont tour à tour annoncé une réduction des livraisons des doses attendues par le Canada.

Le ralentissement des envois de doses en provenance de l'Europe a forcé les provinces à réorganiser de fond en comble leur campagne de vaccination.

Si le gouvernement libéral martèle depuis des jours avoir obtenu l'assurance de la Commission européenne que les restrictions à l'exportation de vaccins n'affecteront pas le Canada, cela ne se traduit pas sur la liste de pays exemptés publiée par les autorités européennes.

Il s'agit là d'une interrogation qui subsiste pour Erin O'Toole. « Pourquoi Justin Trudeau n’a-t-il pas obtenu une exception pour le Canada face à l’interdiction des exportations de l’Union européenne ? », a-t-il soulevé mardi matin.

Invité à fournir des explications à ce sujet lors de sa conférence de presse, le premier ministre a plaidé que l'engagement verbal entre dirigeants, de même que sa communication au public, était aussi solide qu'une promesse couchée sur papier.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a pris cet engagement mercredi dernier.

« La présidente von der Leyen a donné l’assurance que le mécanisme de transparence sur les exportations de vaccins proposé par l'Union européenne ne vise pas à perturber les exportations de vaccins vers le Canada », est-il écrit dans un compte rendu transmis par le bureau de Justin Trudeau après cet échange téléphonique.

Tests rapides

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le premier ministre a par ailleurs profité de son allocution pour envoyer un rappel à l’ordre aux provinces et aux territoires au sujet des tests de dépistage rapides.

« On a déjà envoyé plus de 17 millions de tests rapides aux provinces et aux territoires. Toutefois, jusqu’à maintenant, seulement un peu plus de 3 millions d’entre eux ont été utilisés », a-t-il souligné.

« Je continue d’encourager les provinces d’en faire bon usage. Ils sont essentiels pour garder le nombre de cas aussi bas que possible », a ajouté Justin Trudeau.

Le gouvernement collabore directement avec le secteur privé, dont le CDL Rapid Screening Consortium, qui réunit différentes entreprises, pour déployer les tests dans les milieux de travail.

« Grâce aux tests de dépistage rapide, les gens qui ne peuvent pas travailler à distance ont une possibilité de dépistage et une protection supplémentaires », a plaidé le premier ministre.

Les tests peuvent être utilisés dans les écoles, les centres de soins de longue durée ou les milieux de travail.