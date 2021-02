La tendance à la baisse de la COVID-19 se poursuit au Québec, la province rapportant mardi 1053 nouveaux cas, 36 décès supplémentaires et 34 personnes hospitalisées en moins. La réception de nouvelles doses permettra par ailleurs de relancer la campagne de vaccination.

Pierre-André Normandin

La Presse

Les 1053 nouveaux cas portent la moyenne quotidienne calculée sur une semaine à 1220 nouveaux cas par jour. La diminution se poursuit, mais semble avoir ralenti par rapport aux trois dernières semaines.

Les 36 décès supplémentaires s’inscrivent également dans cette tendance à la baisse. Ceux-ci portent à 41 la moyenne quotidienne calculée sur une semaine. C’est un tiers de moins qu’à pareille journée la semaine dernière.

C’est en Montérégie où l’on déplore le plus de nouveaux décès, soit neuf. La région connaît une semaine difficile, alors qu’on y recense 69 morts de la COVID-19 depuis sept jours.

La Capitale-Nationale rapporte quant à elle huit décès supplémentaires, Montréal, six, et la Mauricie-Centre-du-Québec, cinq. Quatre régions comptent deux morts chacune, soit l’Estrie, Chaudière-Appalaches, Laval et les Laurentides.

Les hospitalisations aussi sont en baisse mardi. Ainsi, 1110 personnes sont présentement hospitalisées, soit 34 de moins que la veille. Du nombre, 178 se trouvent aux soins intensifs, soit une baisse de cinq.

Le Québec a reçu une livraison de 16 000 nouvelles doses de vaccin. Au ralenti depuis quelques jours, la campagne de vaccination devrait ainsi reprendre sous peu.

Jusqu’à présent, 240 830 personnes ont reçu une première dose, soit 2,7 % de la population du Québec.

Le gouvernement rapporte que seulement 20 579 prélèvements ont été effectués dimanche, journée où les tests sont systématiquement inférieurs au reste de la semaine.

La COVID-19 en graphiques

