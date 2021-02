Pour la première fois depuis novembre, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 au Québec tombe sous la barre des 1000. La tendance à la baisse se poursuit également dans les décès.

Pierre-André Normandin

La Presse

Le Québec a rapporté lundi 890 nouveaux cas confirmés, portant le bilan provincial à 263 473 cas depuis le début de la pandémie. Calculée sur une semaine, la moyenne quotidienne est désormais de 1234 cas. C’est la moitié du sommet enregistré au début du mois de janvier.

La province n’avait pas rapporté un bilan sous la barre des 1000 nouveaux cas depuis la mi-novembre. Le 17 novembre, le Québec enregistrait 982 cas supplémentaires, mais les cas quotidiens avaient rapidement augmenté dans les semaines suivantes pour culminer dans le temps des Fêtes.

Et trois semaines après ce sommet, c’est au tour des décès de connaître une tendance à la baisse. Le Québec en rapporte 32 de plus lundi. Calculée sur une semaine, la moyenne quotidienne des décès est désormais de 44.

C’est à Montréal où l’on déplore le plus de décès, soit 11. Sa voisine, Laval, en recense quant à elle six. Les régions de la Mauricie–Centre-du-Québec et la Montérégie en rapportent quatre, la Capitale-Nationale, trois et Lanaudière, deux. Enfin, l’Estrie et les Laurentides comptent un décès de plus chacune.

Le nombre d’hospitalisations a légèrement augmenté. Huit personnes de plus sont hospitalisées lundi, pour un total de 1144. Du nombre, 183 se trouvent aux soins intensifs, soit huit de moins que la veille.

Plus de doses administrées que livrées

Sans livraison de nouvelles doses depuis près de deux semaines, le Québec a tout de même réussi à administrer 796 doses de vaccins dimanche. Ainsi 239 023 personnes ont reçu une première dose, soit 2,7 % de la population.

À noter, le nombre de doses administrées est légèrement supérieur aux 238 100 doses livrées. Le Québec a été en mesure de faire six doses avec certaines fioles de vaccin prévues pour cinq.

La COVID-19 en graphiques

