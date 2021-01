Rassemblements religieux limités à 10 personnes

Les juifs hassidiques s’adressent aux tribunaux

Branle-bas de combat à Outremont : deux synagogues hassidiques ont déposé jeudi après-midi une demande d’injonction pour avoir le droit d’accueillir 10 fidèles par salle ayant une entrée séparée, plutôt que 10 par édifice. Et la communauté hassidique a prévenu la police qu’il y aurait de toute façon plus de 10 fidèles par édifice vendredi soir et samedi pour le sabbat, mais qu’elle collaborerait si des constats d’infraction devaient être remis.