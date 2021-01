Les hospitalisations ont continué samedi leur diminution dans le réseau de la santé, alors que le Québec rapporte 1367 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que 46 décès supplémentaires. Côté vaccin, les réserves de doses sont maintenant épuisées, mais d'autres livraisons doivent arriver la semaine prochaine.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Ces nouvelles données portent à 261 360 le nombre de personnes qui ont été infectées par le virus depuis le début de la crise sanitaire. De ce nombre, 237 088 Québécois sont maintenant « rétablis », selon les chiffres du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). La moyenne sur sept jours du nombre de nouvelles infections atteint maintenant 1312. Au total, 9763 personnes ont jusqu’ici succombé des suites de complications liées à la COVID-19 au Québec.

C'est de nouveau la région de Montréal qui est la plus affectée par la transmission, avec 577 nouveaux cas et 10 décès recensés. La Montérégie déplore pour sa part neuf morts ainsi que 247 infections, suivie de la Capitale-Nationale avec sept décès mais seulement 51 cas. Dans les Laurentides, six personnes ont perdu la vie et 111 cas confirmés ont été enregistrés.

Laval et l'Estrie comptent pour leur part quatre décès supplémentaires ; ces deux régions affichent respectivement 123 et 57 cas supplémentaires. On rapporte par ailleurs trois morts en Mauricie–Centre-du-Québec, ainsi qu'un décès en Outaouais, en Chaudière-Appalaches et dans Lanaudière.

Par ailleurs, le nombre d’hospitalisations a connu samedi sa plus forte baisse depuis le 23 janvier dernier, avec 54 patients nécessitant des soins en moins. On a recensé 82 entrées et 136 sorties. Quelque 201 patients se trouvent toujours aux soins intensifs, soit une baisse de huit en 24 heures. Notons que la quantité de prélèvements effectués dans la province demeure stable par rapport à la moyenne hebdomadaire. Jeudi, le Québec a réalisé 32 179 tests de dépistage, pour un total de 5 828 772 depuis le début de la pandémie.

La [baisse] des hospitalisations se poursuit, c’est encourageant. Ça montre que nos efforts pour [diminuer] les cas portent fruit et influencent directement les hospitalisations. Christian Dubé, ministre de la Santé, sur son compte Twitter

Toutes les doses utilisées

En ce qui concerne la vaccination, 2086 doses supplémentaires ont été administrées dans la journée de vendredi, totalisant ainsi 238 143 doses jusqu’à maintenant. N’ayant reçu que 238 100 doses de nouveaux vaccins jusqu’à maintenant, le Québec ne dispose donc plus de doses en réserves. Des livraisons sont néanmoins attendues la semaine prochaine, d’après le gouvernement Legault.

« Le total de doses administrées est légèrement supérieur que le total de doses reçues, car il prend en compte le fait que, pour certaines fioles, nous avons été en mesure d’extraire une sixième dose plutôt que cinq », précise le MSSS. Vendredi, le ministre Dubé avait mentionné que le gouvernement s'attend à « recevoir les prochaines livraisons du fédéral la semaine prochaine, soit 18 000 doses de Pfizer et 40 000 de Moderna ».

Jeudi, Ottawa a annoncé une nouvelle réduction des livraisons du vaccin Pfizer-BioNTech pour le mois de février, en promettant toutefois que les 4 millions de doses promises d'ici la fin mars seront au rendez-vous, « point final ». Le fabricant américain a informé Ottawa que ses expéditions seraient « perturbées jusqu’à la mi-février », a déclaré le major général Dany Fortin.

« Une date qui va devenir très importante, c'est quand aurons-nous vacciné toutes les personnes de 65 ans et plus ? Malheureusement, avec les nouvelles qu'on a, cette date-là s'éloigne. Ça vient ajouter aux raisons pour continuer nos mesures de confinement », avait réagi le premier ministre François Legault.

Plus de 2000 cas en Ontario

De son côté, l'Ontario a signalé samedi 2 063 nouveaux cas de COVID-19 et 73 décès supplémentaires. La province a indiqué que 1 273 personnes sont actuellement hospitalisées. De ce nombre, 353 patients sont toujours aux soins intensifs et 216 sous ventilateurs.

Par ailleurs, les données ontariennes indiquent que 9 373 doses de vaccin ont été administrées vendredi, pour un total de 336 828 doses à travers la province.

Un médecin de la santé publique de la Sioux Lookout First Nations Health Authority, le Dr John Guilfoyle, a soutenu samedi que l'augmentation du nombre de cas parmi les communautés autochtones du nord-ouest de l'Ontario est un signal d'alarme pour la région. Il affirme que les cas récents dans cinq communautés semblent avoir été contenus, mais que les gens devraient être extrêmement prudents.

