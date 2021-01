(Ottawa) Alors que les ralentissements de livraison de vaccin plombent le début de la campagne de vaccination, Santé Canada signale que l’on pourrait avoir droit à du renfort sous peu.

Mélanie Marquis

La Presse

« Le ministère termine actuellement son examen des données présentées et prévoit prendre une décision par rapport à l’homologation du vaccin contre la COVID-19 d’AstraZeneca au cours des prochains jours », a-t-on communiqué vendredi.

Cette déclaration a été fournie dans la foulée de l’approbation du vaccin par l’Agence européenne des médicaments, avec qui les autorités réglementaires canadiennes partagent des informations tout au long de l’examen scientifique des différents vaccins.

« Même si le ministère collabore avec d’autres organismes de réglementation, il demeure résolu à faire un examen scientifique indépendant et complet de tous les vaccins contre la COVID-19 », ajoute-t-on dans le communiqué.

L’arrivée sur le marché du vaccin AstraZeneca, développé avec l’Université d’Oxford, est attendue avec impatience, d’une part, car il est moins onéreux et plus facile à entreposer et transporter, mais aussi compte tenu des récents problèmes d’approvisionnement avec lesquels le Canada doit composer.

Moderna ralentit aussi

À ce sujet, le premier ministre Justin Trudeau avait une autre mauvaise nouvelle à annoncer, vendredi.

« Nous avons appris hier [jeudi] qu’un retard affectera de nombreux pays, dont le Canada, pour la prochaine expédition du vaccin Moderna, la semaine prochaine. Nous recevrons 78 % de la quantité attendue, soit 180 000 doses », a-t-il affirmé en conférence de presse devant sa demeure de Rideau Cottage.

Il était prévu que le Canada reçoive 230 400 doses du vaccin Moderna.

Ce ralentissement s’ajoute à celui, nettement plus significatif, des livraisons du vaccin Pfizer-BioNTech, que le gouvernement a annoncé jeudi. Les cargaisons seront plus légères de dizaines de milliers de doses de ce vaccin.

Il y a cependant une lueur d’espoir : le groupe pharmaceutique suisse Novartis a signé un accord initial pour adapter la capacité manufacturière de l’une de ses usines afin d’aider Pfizer-BioNTech à produire ses vaccins contre la COVID-19.

En dépit de ces hoquets, le gouvernement Trudeau continue de projeter l’arrivée de 4 millions de doses de ce vaccin d’ici le mois de mars, et de promettre que tous les Canadiens qui souhaitent se faire vacciner pourront l’être d’ici le mois de septembre.

- Avec La Presse Canadienne