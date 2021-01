La baisse du nombre d’infections se poursuit au Québec, alors qu’on rapporte vendredi 1295 cas confirmés de COVID-19 ainsi qu’une nouvelle diminution des hospitalisations dans le réseau de la santé. Pendant ce temps, les décès continuent toutefois de s’accumuler.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Ces nouvelles données portent à 259 993 le nombre de personnes qui ont été infectées par le virus depuis le début de la crise sanitaire. De ce nombre, 235 516 Québécois sont maintenant considérés comme rétablis, selon les chiffres du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). La moyenne sur sept jours des cas déclarés atteint maintenant 1357.

Par ailleurs, 50 décès supplémentaires ont été enregistrés vendredi par les autorités de santé publique, portant le bilan cumulatif à 9717. De nouveau, c’est la région de Montréal qui est la plus affectée avec 13 décès, ainsi que 537 infections en plus. La Capitale-Nationale, de son côté, enregistre huit morts et 67 cas déclarés, pendant que la Montérégie déplore sept décès et 216 infections supplémentaires.

Cinq personnes ont aussi succombé à la COVID-19 dans les Laurentides, où on recense 87 cas en plus. Quatre décès ont aussi été enregistrés dans chacune de ces régions : l’Estrie, Laval, Lanaudière et Chaudière-Appalaches. La Mauricie–Centre-du-Québec, enfin, compte un mort.

Le nombre d’hospitalisations continue pour sa part de baisser. À ce sujet, on a observé vendredi la deuxième plus forte diminution de la semaine à ce chapitre, avec 47 hospitalisations en moins, soit 83 entrées et 130 sorties. Malgré tout, 1217 personnes sont toujours hospitalisées au Québec, dont 209 se trouvent aux soins intensifs, soit une baisse de trois patients en 24 heures.

De son côté, la hausse des prélèvements continue au Québec. En date de mercredi, la province a en effet réalisé 38 410 tests de dépistage, un sommet depuis le début de la semaine à ce chapitre.

99 % des doses de vaccin utilisées

Côté vaccin, 3071 doses supplémentaires ont été administrées dans la journée de jeudi, totalisant ainsi 236 057 doses jusqu’à maintenant. N’ayant pas reçu de nouveaux vaccins depuis une semaine, le Québec dispose actuellement d’un peu plus de 2000 doses en réserve. Des livraisons sont néanmoins attendues la semaine prochaine, assure le gouvernement Legault.

Nous avons utilisé 99 % des doses reçues au Québec. Nous devrions recevoir les prochaines livraisons du fédéral la semaine prochaine, soit 18 000 doses de Pfizer et 40 000 de Moderna. Christian Dubé, ministre de la Santé, sur Twitter

Jeudi, alors qu’on recensait 1368 nouveaux cas de COVID-19, le premier ministre François Legault a tempéré les attentes qu’il avait lui-même créées : « la majeure partie des mesures de confinement vont rester » après le 8 février, y compris le couvre-feu.

Il a réitéré que « certains assouplissements » seront néanmoins annoncés la semaine prochaine, alors que la réouverture de commerces non essentiels est envisagée au gouvernement.

La COVID-19 en graphiques

